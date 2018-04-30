Hamdi Alkan'ın eşi kızını paylaştı, beğeni yağdı

Selen Görgüzel Alkan, 1997 yılında evlendiği iş adamı Yılmaz Bektaş’tan olan kızı İlknaz’la ne kadar gurur duyduğunu her fırsatta gösteriyor.

Onunla birlikte görüldüğü kareleri sosyal medya hesabından sıklıkla paylaşan Selen Görgüzel Alkan, bu defa kızının tek başına görüldüğü fotoğrafları paylaştı.

BEN ARTIK SENİN ABLANIM

19 yaşında olan kızı İlknaz’ın fotoğraflarına bir de not düşen Selen Görgüzel Alkan kullandığı ifadelerle dikkat çekti.

İşte Selen Görgüzel’in o satırları: “İlknaz çaktırma, kız kardeşimsin! ‘Annen kim’ derlerse anneanneni söyle… Ben artık senin ablanım! Kızım bu nasıl bir güzellik! Bir maşallah alalım dostlar”

Hamdi Alkan'ın ilk eşinden olan kızı Zeynep Alkan ve İlknaz'ın arası da gayet iyi. İki genç isim zaman zaman Instagram'dan paylaşımlar yaparak "kan bağına gerek duymadıklarını" ifade ediyorlar.



