Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel dans videosuyla ortalığı kasıp kavurdu!

Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen yönetmen Hamdi Alkan'ın oyuncu eşi Selen Görgüzel, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Selen Görgüzel, klip çekimleri için dans dersleri aldığı kurstan paylaşım yaptı. Sandalyenin etrafında yaptığı cesur hareketlerle takipçilerinin gönlünü fetheden Selen Görgüzel'in paylaşımı kısa sürede beğeni rekoru kırdı.

''MÜZİĞİN SESİNİ DUYMAYANLAR DANS EDENLERİ DELİ SANIRLAR''

Selen Görgüzel, paylaşımının altına, "Müziğin sesini duymayanlar dans edenleri deli sanırlar" notunu yazdı. Selen Görgüzel'in paylaştığı dans videosunu eleştirenler de oldu. Kıvrak ve seksi dansıyla hayranlarının beğenisini kazanan Selen Görgüzel, deyim yerindeyse ortalığı kasıp kavurdu.



