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Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel beyaz mini elbiseli pozlarıyla yürek hoplattı!

27.06.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda Hamdi Alkan ile uzun süredir süren evliliklerine son veren güzel sanatçı, son pozuyla sosyal medyayı salladı. Görgüzel, beyaz mini elbisesiyle düzgün fiziğini sergiledi.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel beyaz mini elbiseli pozlarıyla yürek hoplattı!

Ünlü oyuncu Hamdi Alkan ile geçtiğimiz aylarda boşanan ve yeni hayatına atılan Selen Görgüzel paylaşımlarıyla takipçilerini mest etmeye devam ediyor. 43 yaşındaki güzel oyuncu, yaşına rağmen düzgün fiziğiyle dikkat çekiyor. Son olarak sosyal medya hesabından beyaz mini elbisesiyle pozunu paylaşan Görgüzel, güzelliğiyle göz kamaştırdı.

BEYAZ MİNİ ELBİSELİ POZU OLAY YARATTI

Beyaz mini elbisesiyle takipçilerine yeni bir pozunu paylaşan güzel oyuncu Selen Görgüzel, güzelliğiyle son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

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Evliliğinin sona ermesiyle birlikte kendi hayatına atılan güzel sanatçının beyaz mini elbiseli cesur pozu beğeni yağmuruna tutuldu.

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Selen Görgüzel'in paylaşımının altına binlerce kişi yorum yaparken, takipçilerinden bazıları "Biraz zayıflamışsın sanki" ve "Bu yaşa bu fizik helal olsun" gibisinden yorumlar yaptı.

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BİKİNİLİ POZUYLA MEYDAN OKUDU

Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaşan 43 yaşındaki güzel oyuncu, adeta fiziğiyle yaşıtlarına meydan okumuştu.

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Selen Görgüzel'in bu paylaşımları sonrası takipçileri beğeni ve yorum yağdırmayı ihmal etmemişti.

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Hamdi Alkan Instagram
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