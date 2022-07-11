Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Selen Görgüzel son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla sık sık gündemde yer alıyor. Birbirinden iddialı pozlarıyla takipçilerinden çok sayıda beğeni alan Görgüzel, bu pozlarına bir yenisini daha ekledi.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

43 yaşındaki Selen Görgüzel Instagram hesabını oldukça aktif kullanıyor.

Her paylaşımıyla kendisine hayran bırakan Görgüzel bu defa derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarını takipçileriyle paylaşan isim, düzgün fiziğiyle dikkat çekmişti.

Müzik kariyeri yapmak istediğini söyleyen Görgüzel sahne pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor.

Selen Görgüzel 7 Kocalı Hürmüz, Renklerde Kaybolan Hayat projelerinde yer aldı.





