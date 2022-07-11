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  4. Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

11.07.2022 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2014'te hayatını birleştiren Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel ikilisi bu yıl yollarını ayırma kararı aldı. Boşanmalarıyla gündemde bir süre yer alan Selen Görgüzel, şimdilerde sosyal medya pozlarıyla gündemden düşmüyor.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Selen Görgüzel son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla sık sık gündemde yer alıyor. Birbirinden iddialı pozlarıyla takipçilerinden çok sayıda beğeni alan Görgüzel, bu pozlarına bir yenisini daha ekledi.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

43 yaşındaki Selen Görgüzel Instagram hesabını oldukça aktif kullanıyor.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Her paylaşımıyla kendisine hayran bırakan Görgüzel bu defa derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarını takipçileriyle paylaşan isim, düzgün fiziğiyle dikkat çekmişti.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Müzik kariyeri yapmak istediğini söyleyen Görgüzel sahne pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Selen Görgüzel 7 Kocalı Hürmüz, Renklerde Kaybolan Hayat projelerinde yer aldı.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı!

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Hamdi Alkan
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