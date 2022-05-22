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  4. Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel havuz başından bikinili poz verdi! "Sezonu açalım o zaman"

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel havuz başından bikinili poz verdi! "Sezonu açalım o zaman"

22.05.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2014'te hayatlarını birleştirmeye karar veren Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel ikilisi bu yıl boşandı. Boşanmayla magazin gündeminde sıklıkla yer alan Selen Görgüzel, ilerleyen zamanlarda tarzı ve pozlarıyla oldukça konuşuldu. Görgüzel havuz başından pozunu takipçileriyle paylaştı.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel havuz başından bikinili poz verdi! "Sezonu açalım o zaman"

Müzik piyasasında yer almak istediğini ifade eden Selen Görgüzel sahne aldığı pozlarıyla bir süre dillerden düşmedi. Seçtiği cesur sahne kıyafetleriyle olay olan Görgüzel, havuz başı pozuyla yeniden gündeme geldi.

HAVUZ BAŞINDAN BİKİNİLİ POZ!

43 yaşındaki Selen Görgüzel son zamanlarda kariyerine müzik piyasasında devam ediyor. Aynı zamanda oyuncu olan Görgüzel, televizyon programlarına konuk olarak da katılıyor. Şimdilerde sosyal medyada popüler isimlerden biri haline gelen Görgüzel, pozlarıyla adından sık sık söz ettiriyor.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel havuz başından poz verdi!

Selen Görgüzel fiziğiyle genç kızlara adeta taş çıkarıyor. Siyah bikinili pozunu cesurca yayınlayan Görgüzel, "Sezonu açalım o zaman" diye yazdı. O poza takipçileri iyi dileklerini iletti.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel havuz başından poz verdi!

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den havuz başından poz!

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den havuz başından poz!

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Hamdi Alkan
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