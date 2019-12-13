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Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'dan cesur poz!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 09:27 | Son Güncelleme

Son dönemde yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Hamdi Alkan'ın oyuncu kızı Zeynep Alkan, sosyal medya hesabından cesur minisiyle verdiği pozları paylaştı.

Geçtiğimiz ay Taksim meydanında keçi gezdirerek gündeme gelen genç oyuncu Zeynep Alkan, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

MİNİ ETEĞİYLE POZ VERDİ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve gün içinde yaptığı her şeyi paylaşan Zeynep Alkan, dün mini etek ve askılı elbisesiyle bacak bacak üstüne atarak poz verdi.

Alkan, verdiği pozları da Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Alkan'ın pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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hamdi alkan zeynep alkan

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
şunuda gündeme getirebilmek için elinizden geleni yapıyorsunuz
bu ünlülerin çocukları normal bi hayat yaşayamaz mı hep özenti...
Absürt bi durum yok bence
Çok güzelsin maşallah Allah bağışlasın.
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