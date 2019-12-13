Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'dan cesur poz!

Geçtiğimiz ay Taksim meydanında keçi gezdirerek gündeme gelen genç oyuncu Zeynep Alkan, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

MİNİ ETEĞİYLE POZ VERDİ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve gün içinde yaptığı her şeyi paylaşan Zeynep Alkan, dün mini etek ve askılı elbisesiyle bacak bacak üstüne atarak poz verdi.

Alkan, verdiği pozları da Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Alkan'ın pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı.





