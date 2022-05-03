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Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan dekolteli pozuyla nefes kesti! "Muazzam olmak zorunda değilsin"

03.05.2022 01:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, tatilden verdiği kareler ile gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarını paylaşan isim bu defa dekolteli pozuyla adeta nefes kesti.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan dekolteli pozuyla nefes kesti! "Muazzam olmak zorunda değilsin"

Zeynep Alkan, sosyal medya pozlarıyla son zamanlarda gündeme gelen isimlerden biri oldu. 23 yaşındaki isim tatilden verdiği cesur pozlarla kendine hayran bıraktı.

ZEYNEP ALKAN DEKOLTELİ POZUYLA NEFES KESTİ

Zeynep Alkan dekolteli pozunu 562 bin takipçili Instagram hesabından paylaştı. Genç ismin o pozuna çok sayıda beğeni geldi.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan dekolteli pozuyla nefes kesti!

Alkan'ın takipçileri, "Muazzam olmak zorunda değilsin", "Bayram şekeri" gibi yorumlarda bulundu.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan dekolteli pozuyla nefes kesti!

Zeynep Alkan geçtiğimiz günlerde düzgün fiziğiyle oldukça konuşulmuştu.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan dekolteli pozuyla nefes kesti!

Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızı Zeynep Alkan Arka Sıradakiler, Kırk Yalan, Hedefim Sensin gibi projelerde rol aldı.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan dekolteli pozuyla nefes kesti!

Zeynep Alkan, "zeynepalkanz" kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan dekolteli pozuyla nefes kesti!

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan dekolteli pozuyla nefes kesti!

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan dekolteli pozuyla nefes kesti!

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Hamdi Alkan Zeynep Alkan
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