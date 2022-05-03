Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan dekolteli pozuyla nefes kesti! "Muazzam olmak zorunda değilsin"

Zeynep Alkan, sosyal medya pozlarıyla son zamanlarda gündeme gelen isimlerden biri oldu. 23 yaşındaki isim tatilden verdiği cesur pozlarla kendine hayran bıraktı.

ZEYNEP ALKAN DEKOLTELİ POZUYLA NEFES KESTİ

Zeynep Alkan dekolteli pozunu 562 bin takipçili Instagram hesabından paylaştı. Genç ismin o pozuna çok sayıda beğeni geldi.

Alkan'ın takipçileri, "Muazzam olmak zorunda değilsin", "Bayram şekeri" gibi yorumlarda bulundu.

Zeynep Alkan geçtiğimiz günlerde düzgün fiziğiyle oldukça konuşulmuştu.

Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızı Zeynep Alkan Arka Sıradakiler, Kırk Yalan, Hedefim Sensin gibi projelerde rol aldı.

Zeynep Alkan, "zeynepalkanz" kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor.





