Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın sütyenli pozu olay oldu! 'Photoshop biraz abartı mı olmuş?'

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, geçmiş yıllarda televizyon ekranlarında da yerini aldı. Bir süredir tatilde olan Zeynep Alkan sütyenli pozunu paylaştı.

HAMDİ ALKAN'IN KIZI ZEYNEP ALKAN'DAN SÜTYENLİ POZ

Bir süredir tatilde olan Zeynep Alkan'dan yeni kareler gelmeye devam ediyor.

Kıyıda sütyenli pozunu paylaşan Alkan'a, "Çok tatlısın boncuk", "Photoshop biraz abartı mı olmuş?" gibi yorumlar geldi.

23 yaşındaki Zeynep Alkan Hayat Bazen Tatlıdır, Arka Sıradakiler, Kırk Yalan gibi projelerde de rol aldı.

Geçtiğimiz günlerde, amuda kalktığı pozunu Instagram'dan paylaşmıştı.

Alkan dövmeleriyle ve düzgün fiziğiyle dikkat çekiyor.





