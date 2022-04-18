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Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın sütyenli pozu olay oldu! 'Photoshop biraz abartı mı olmuş?'

18.04.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süre önce eşi Selen Görgüzel ile boşanan Hamdi Alkan'ın adı bu ayrılık sonrası magazin gündeminde sıklıkla yer aldı. Hamdi Alkan'ın, ilk eşi Canan Hoşgör'den olan kızı Zeynep Alkan, tatilden verdiği pozla gündeme geldi.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın sütyenli pozu olay oldu! 'Photoshop biraz abartı mı olmuş?'

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, geçmiş yıllarda televizyon ekranlarında da yerini aldı. Bir süredir tatilde olan Zeynep Alkan sütyenli pozunu paylaştı.

HAMDİ ALKAN'IN KIZI ZEYNEP ALKAN'DAN SÜTYENLİ POZ

Bir süredir tatilde olan Zeynep Alkan'dan yeni kareler gelmeye devam ediyor.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın sütyenli pozu olay oldu! 'Photoshop biraz abartı mı olmuş?'

Kıyıda sütyenli pozunu paylaşan Alkan'a, "Çok tatlısın boncuk", "Photoshop biraz abartı mı olmuş?" gibi yorumlar geldi.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın sütyenli pozu olay oldu! 'Photoshop biraz abartı mı olmuş?'

23 yaşındaki Zeynep Alkan Hayat Bazen Tatlıdır, Arka Sıradakiler, Kırk Yalan gibi projelerde de rol aldı.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın sütyenli pozu olay oldu! 'Photoshop biraz abartı mı olmuş?'

Geçtiğimiz günlerde, amuda kalktığı pozunu Instagram'dan paylaşmıştı.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın sütyenli pozu olay oldu! 'Photoshop biraz abartı mı olmuş?'

Alkan dövmeleriyle ve düzgün fiziğiyle dikkat çekiyor.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın sütyenli pozu olay oldu! 'Photoshop biraz abartı mı olmuş?'

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın sütyenli pozu olay oldu! 'Photoshop biraz abartı mı olmuş?'

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Hamdi Alkan Zeynep Alkan
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