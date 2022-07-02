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Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan mini şortuyla göbeği açık poz verdi! Sosyal medya sallandı...

02.07.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Her paylaşımıyla dikkat çeken güzel isim, son olarak mini şortuyla göbeği açık pozlarını takipçilerine sundu. Zeynep Alkan'ın cesur pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan mini şortuyla göbeği açık poz verdi! Sosyal medya sallandı...

Her fırsatta takipçilerine özel hayatıyla ilgili pozlarını sunan Zeynep Alkan, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı dekolteli pozlarıyla magazin basınının gündemine geliyor. Muhteşem fiziği ve görüntüsüyle dikkat çeken güzel isim, son olarak mini şortuyla göbeği açık pozlarını sergiledi.

MİNİ ŞORTLU POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Hamdi Alkan'ın güzel kızı Zeynep Alkan, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozuyla dikkat çekti.

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Mini şortu ve göbeği açık pembe blüzüyle poz veren Alkan, muhteşem fiziğiyle takipçilerini mest etti.

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Zeynep Alkan'ın paylaşımlarına takipçileri beğeni yağdırırken, takipçilerinden bazıları "Sen nasıl bir şeysin" ve "Yok böyle bir güzellik" yorumlarında bulundu.

BİKİNİLİ POZUYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda havuzun içinde bikinisiyle poz veren güzel yıldız Zeynep Alkan, fit görüntüsüyle dikkat çekmişti.

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Alkan güzelliği ve ten rengiyle takipçilerini mest etmişti. Güzel ismin bikinili pozuna beğeni yağmıştı.

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Hamdi Alkan Zeynep Alkan dekolte
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