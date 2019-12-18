MAGAZİN

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan pavyon çalışanına hayat verecek

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.12.2019 10:50 | Son Güncelleme

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, ‘Kırkyalan’ filminde canlandırdığı pavyon çalışanı Natalie karakteriyle, dikkat çekecek.

Hamdi Alkan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Rüyhan Duralı’nın kaleme aldığı Trakya komedisi “Kırkyalan” filmi vizyon için gün sayıyor.

5df9d1de0f254425902e2865

Zeynep Alkan filmde, pavyon çalışanı ‘Natalie’ karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Sette babası Hamdi Alkan’la yönetmen-oyuncu ilişkisi içinde olduklarını belirten genç oyuncu, “Yönetmen babam olunca daha da dikkatli olmam gerekti. Sette daha resmi ve soğuk bir ilişkimiz var. Büyük bir saygı çerçevesinde çalışıyoruz” dedi.

Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü
Bakanlığın sansür uyguladığı Aleyna Tilki’den ‘manidar’ paylaşımBakanlığın sansür uyguladığı Aleyna Tilki’den ‘manidar’ paylaşım
Yeni filminin galasını memleketinde yaptı!Yeni filminin galasını memleketinde yaptı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
zeynep alkan hamdi alkan

En Çok Okunan Haberler

İtirafların ardı arkası kesilmiyor! 'Parçalara ayırıp...'

İtirafların ardı arkası kesilmiyor! 'Parçalara ayırıp...'

Azil sürecinde flaş gelişme! Suçlamalar kabul edildi!

Azil sürecinde flaş gelişme! Suçlamalar kabul edildi!

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

Kayıp dağcıların nasıl bulunduğu ortaya çıktı!

Kayıp dağcıların nasıl bulunduğu ortaya çıktı!

7 milyon TL'lik villasını bakın kaç paraya satacak?

7 milyon TL'lik villasını bakın kaç paraya satacak?

Erdoğan'dan Simit Sarayı iddiaları hakkında açıklama

Erdoğan'dan Simit Sarayı iddiaları hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Yeni filminin galasını memleketinde yaptı!

Yeni filminin galasını memleketinde yaptı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Oğuzhan Koç'tan şaşırtan hareket: Hepsini sildi

Oğuzhan Koç'tan şaşırtan hareket: Hepsini sildi

Hayranı kalçasına dokununca...

Hayranı kalçasına dokununca...

Okuyucu Yorumları 6 yorum
hiç zorlanmamıştır
Kızını öyle bir rolde oynayıp yönetmenliğini de kendi mi yapacakmış way be baba işte
tam yerinde bir rol olmuş.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gelin adayı Hanife evlendi! İşte ilk fotoğraflar

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Tuzlaspor-Galatasaray maçı sonrasında çıkan olayların ardından Selin Ciğerci'den açıklama!

Selin Ciğerci sessizliğini bozdu! 'Delikanlılık cinsiyetle olmuyor'

Bakanlığın sansür uyguladığı Aleyna Tilki’den ‘manidar’ paylaşım

Bakanlığın sansür uyguladığı Aleyna Tilki’den ‘manidar’ paylaşım

Mahsun Kırmızıgül Mucize 2: Aşk’ın galasını memleketinde yaptı

Yeni filminin galasını memleketinde yaptı!

Beren Saat ile Kenan Doğulu Los Angeles'tan kol kola döndü!

Beren Saat ile Kenan Doğulu Los Angeles'tan kol kola döndü!

Amerikalı oyuncu Robert Davi, İstanbul Havalimanı'na övgüler yağdırdı

Dünyaca ünlü oyuncu İstanbul'da!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.