Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan pavyon çalışanına hayat verecek

Hamdi Alkan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Rüyhan Duralı’nın kaleme aldığı Trakya komedisi “Kırkyalan” filmi vizyon için gün sayıyor.

Zeynep Alkan filmde, pavyon çalışanı ‘Natalie’ karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Sette babası Hamdi Alkan’la yönetmen-oyuncu ilişkisi içinde olduklarını belirten genç oyuncu, “Yönetmen babam olunca daha da dikkatli olmam gerekti. Sette daha resmi ve soğuk bir ilişkimiz var. Büyük bir saygı çerçevesinde çalışıyoruz” dedi.

