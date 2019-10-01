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Hamdi Ulukaya Girişimi 4. dönem başvuruları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 14:06 | Son Güncelleme

Amerika'nın en hızlı büyüyen şirketlerinden Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya tarafından hayata geçirilen girişim programına, 8 Aralık'a kadar "www.ulukayagirisimi.com" üzerinden başvuru yapılabilecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de hayallerini gerçekleştirmek isteyen girişimci adayları ve dünyaya açılmak isteyen startuplara destek veren Hamdi Ulukaya Girişimi için 4. dönem başvuruları açıldı.

Amerika'nın en hızlı büyüyen şirketlerinden Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya tarafından Türkiye'deki girişimcileri desteklemek amacıyla kurulan Hamdi Ulukaya Girişimi 4. dönem başvurularını bekliyor.

Girişimci Adayı ve Startup Destek Programı olmak üzere iki ayrı program sunan Hamdi Ulukaya Girişimi'ne 8 Aralık'a kadar "www.ulukayagirisimi.com" üzerinden başvuru yapılabilecek.

Seçilen girişimci adayı ve startup'lar, Türkiye'deki hedef belirleme toplantısının ardından New York Üniversitesi ve Chobani Kuluçka Merkezi'nde düzenlenecek girişimcilik seminerlerine katılacak, mentorlar eşliğinde iş planları ve şirketlerini geliştirme fırsatı bulacak.

Toplam bir yıl sürecek programda Türkiye ve Amerika girişimcilik ekosistemini yakından tanıma fırsatı bulacak katılımcılar, eğitimlerin yanı sıra New York'ta kültürel ve sanatsal etkinliklere katılma şansı da yakalayacak.

New York programı bitiminde düzenlenen Demo Day'de katılımcılar, mentor ve yatırımcılardan oluşan bir gruba sunum yapacak. Program süresince girişimci adayları iş planı hazırlama, şirket kurma, PR gibi alanlarda destek alırken, startup'lar ise yatırımcılarla buluşma ve global pazara erişim fırsatı yakalayacak.

- Hamdi Ulukaya Girişimi

Hamdi Ulukaya Girişimi, ilk dönemi olan 2017'de 3 bin 694, ikinci döneminde 9 bin 615 ve üçüncü döneminde 35 bin 105 başvuru aldı. Bugüne kadar girişimci adayları arasındaki şirketleşme oranı yüzde 23 iken, programa katılan startup'lar ortalama olarak yüzde 50 büyüdü.

Hamdi Ulukaya, Ulukaya Girişimi projesiyle girişimciliği tüm Anadolu'ya yaymayı ve sosyal problemlere duyarlı girişimci liderler yetiştirmeyi amaçlıyor.

Girişimci Adayı Destek Programı'na hayallerine inanan ve 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler; Startup Destek Programı'na ise Türkiye'de kurulmuş, ürün veya servisini pazara sunmuş startup kurucuları başvurabiliyor.

Tüm giderlerin Ulukaya Girişimi tarafından karşılandığı programda ayrıca girişimci adaylarına program boyunca aylık 500 TL burs veriliyor. Programa başvuru için yabancı dil veya üniversite şartı bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Chobani Girişim Hamdi Ulukaya

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