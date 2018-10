Hamdi Ulukaya Girişimi hayallerine inanan gençleri bekliyor

Amerika’nın hızlı büyüyen gıda şirketlerinden Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya’nın Türkiye’deki girişimcileri desteklemek amacıyla kurduğu HUG 3. dönem başvuruları başladı. Girişimci Adayı ve Startup Destek olmak üzere iki ayrı program sunan HUG’a, 10 Aralık tarihine kadar www.ulukayagirisimi.com üzerinden başvuru yapılabilecek. Seçilen HUG 2019 Girişimci Adayları ve Startuplar, Türkiye’deki hedef belirleme toplantılarının ardından, New York Üniversitesi ve Chobani Kuluçka Merkezi’nde düzenlenecek girişimcilik seminerlerine katılacak, mentorlar eşliğinde iş planlarını ve şirketlerini geliştirme fırsatı bulacak. Toplam bir yıl sürecek programda girişimcilik ekosistemini yakından tanıma fırsatı bulacak katılımcılar, eğitimlerin yanında New York'taki kültürel ve sanatsal etkinliklere katılma şansı da yakalayacak.

BUGÜNE KADAR HUG’DA NELER OLDU?

Hamdi Ulukaya Girişimi, ilk dönemi olan 2017'de 3 bin 694, ikinci yılında ise 9 bin 615 başvuru aldı. İlk yılında girişimci adayları arasındaki şirketleşme yüzde 18 oranında gerçekleşirken, startuplar başta Amerika olmak üzere dünya pazarına açılma fırsatı yakaladı. Hamdi Ulukaya, HUG projesiyle girişimciliği tüm Anadolu’ya yaymayı ve sosyal problemlere duyarlı girişimciler yetiştirmeyi amaçlıyor.

PROGRAMLAR HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

HUG Girişimci Destek Programının katılım şartları şöyle sıralandı:

"Hayallerine inanmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşından büyük olmak programa katılım için ilk 3 şart arasında yer alıyor. Programa başvuru için diploma, yabancı dil, sektör, bölge şartı bulunmuyor. Türkiye’nin 81 ilinden, eğitim koşulu, yabancı dil zorunluluğu bulunmaksızın hayallerine inanan, girişim fikri ya da şirket kurma hayali olan herkes HUG Girişimci Destek Programı’na 10 Aralık’a dek başvurabiliyor. HUG Girişimci Adayı Destek Programı üç bölümden oluşuyor. İlk bölümde İstanbul’da Hedef Belirleme Toplantısı, ikinci aşamada New York’ta yoğunlaştırılmış eğitim ve son bölümde Türkiye’de Hedef Takip Toplantısı düzenleniyor. İlk adımda Türkiye’nin her bölgesinden adaylara eşit sayıda temsil hakkı sağlanmasını ve cinsiyet eşitliğini göz önünde bulunduran özel algoritmayla başvurular değerlendiriliyor. İkinci adımda başvurular jüri üyeleri tarafından liderlik, fikrin özgünlüğü ve girişimcilik potansiyeli gibi başlıklar altında puanlanıyor. Üçüncü aşamada, her bölgeden en yüksek puanı alan adaylar, jüri üyeleriyle online mülakata davet ediliyor. Dördüncü ve son aşamada HUG finalistleri İstanbul’da buluşuyor. Üç günlük eğitimin ardından 48 girişimci adayı arasından New York Programı’na davet edilen 24 katılımcı belirleniyor."