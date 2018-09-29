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Hamdi Ulukaya’ya ‘Küresel Vatandaş’ Ödülü

29.09.2018 22:59 | Son Güncelleme

ABD’nin önde gelen düşünce kuruluşlarından biri olan Atlantik Konseyi, Chobani yoğurt firmasının sahibi Hamdi Ulukaya’ya “Küresel Vatandaş Ödülü” verdi

Hamdi Ulukaya’ya ‘Küresel Vatandaş’ Ödülü

ABD’nin önde gelen düşünce kuruluşlarından biri olan Atlantik Konseyi, Chobani yoğurt firmasının sahibi Hamdi Ulukaya’ya “Küresel Vatandaş Ödülü” verdi.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi tarafından, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurul Çalışmaları kapsamında düzenlenen ödül töreninde “2018 Küresel Vatandaş” ödülleri dağıtıldı. Ulukaya’ya kurucusu olduğu mültecilere yardım amaçlı Tent Vakfı’nın başarılı faaliyetleri nedeniyle “Küresel Vatandaş Ödülü” verildi.

Ulukaya ile birlikte “Küresel Vatandaş” ödülleri Norveç Başbakanı Erna Solberg, Dünya Ekonomik Forumu'nun kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Klaus Schwab, Arjantin Cumhurbaşkanı Mauricio Macri, geçtiğimiz ay yaşamını yitiren Senatör John McCain’in eşi Cindy McCain’e verildi.

“Mültecilere hepimiz yardım etmek zorundayız”

Ulukaya’ya ödülünü ABD’nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Samantha Power verdi. Ulukaya, aldığı ödülden onur duyduğunu ifade etti, mültecilere yardımının bir insani hizmet olduğunu belirtti. Ulukaya, “25 milyondan fazla mülteci çadır kamplarında, evlerinden uzakta, zor koşullarda yaşam savaşı veriyor ve hepimizin yardımını bekliyor” dedi.

Ulukaya, “Belki de bizim gibi insanlar mülteciler için bir şeyler yapabilirler. Eğer mülteciler için bir şeyler yapmazsak bir gün gelecek bizimle dalga geçecekler. Belki çocuklarımız dalga geçecek. Mültecilerden bizi okyanuslarda ayırsa, aramızda duvarlar da olsa onlar için bir şeyler yapmalıyız. Onlara yardım etmekten kaçınmamalıyız” dedi.

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