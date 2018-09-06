Hamdu Sena'nın köpeği 'Karabaş' öldü, 4 yavruya o 'anne' oldu

Arzu ERBAŞ/İKİZDERE, (Rize), (DHA)- RİZE'nin İkizdere ilçesinde, yeni doğum yapan keçiyi sırtına aldığı fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla gündeme gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Ankara’da konuk ettiği Hamdu Sena Bilgin (13), doğum yaparken ölen köpeği 'Karabaş'ın acısını yaşadı. Hamdu Sena, 'Karabaş'ın dünyaya getirdiği 4 yavruyu şırınga ile süt doldurduğu steril eldivenin uçlarını deldiği parmaklıklarından emzirerek besliyor. Hamdu Sena, "Onlara anneleri gibi bakıyorum. Büyüyecekler ve bu yaylalarda birlikte çobanlık yapacağız" dedi.

Hayvanlarla kurduğu yakın bağla dikkati çeken Hamdu Sena, okulların tatil olmasıyla birlikte bu yaz dönemini de ailesiyle birlikte göç ettikleri yaylada geçiriyor. Yaylaya kendi adını veren ve hayvanları ile vakit geçiren, bakımlarını yapan, inekleri sağan Hamdu Sena, büyük bir acı yaşadı. Hamdu Sena'nın yaylada, 4 yavru dünyaya getiren Karabaş adlı köpeği doğumdan bir süre sonra öldü. Köpeğini kaybetmenin acısını yaşayan Hamdu Sena, 4 yavrunun bakımını üstlendi. Yavruları şırınga ile süt doldurduğu steril eldivenin uçlarını deldiği parmaklıklarından emzirerek besleyen Hamdu Sena, bir an olsun yanlarından ayrılmıyor. Yavrularla vakit geçiren, onlarla oynayan Hamdu Sena'ya çoban köpeği Tomi eşlik ediyor. Hamsu Sena, yavrulardan birine ise ölen köpeği Karabaş'ın adını verdi.