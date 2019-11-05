Hamduk, Darfur'daki sığınmacı ve mültecilere durumlarını iyileştirme sözü verdi

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, Kuzey Darfur eyaletindeki sığınmacı ve mülteciler gönüllü olarak evlerine dönene kadar ya da tam bir istikrarın ardından diledikleri bölgelere yerleştirilip durumları iyileştirilene kadar hükümetin çalışacağını belirtti.

Sudan resmi haber ajansı SUNA’nın haberine göre Başbakan Hamduk, göreve geldiği 21 Ağustos’tan bu yana ilk kez gittiği Darfur bölgesinde sığınmacı kamplarını ziyaret etti.

Kuzey Darfur eyaletinin başkenti Faşir'deki Zemzem Kampı sakinlerine hitap eden Hamduk, geçiş hükümetinin en öncelikli meselesinin barışı sağlamak ve bunun gerçekleşmesi için herkesin katılımının zorunlu olduğunu ifade etti.

Hamduk, "Hükümet, Sudan halkının, eski rejimin hatalı politikalarından kaynaklı yaşadığı ekonomik krizden kurtulmak için çaba gösteriyor." dedi.

Hükümetinin yolsuzluk yapan ve suç işleyen herkesten devrimin adalet, hesaplaşma ve kısas hedeflerini gerçekleştirmek için göreve geldiğini söyleyen Hamduk, barış müzakerelerinin daha önceleri kapalı kapılar arkasında ve sığınmacıların fikirleri alınmadan yapıldığını, bu nedenle yarım kalan ve uzun sürmeyen bir barış olduğunu kaydetti.