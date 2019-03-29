HABER

Hamdullah Şevli: "Seçim çalışmalarımız son ana kadar sürecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2019 16:38 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hamdullah Şevli, “Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu bu vizyonla gönül belediyeciliği vizyonuna uygun olarak yoğun bir şekilde seçim çalışmalarına başlanmış ve son iki güne girerken de devam eden seçim çalışmalarımızı tüm AK Parti teşkilatları, belediye başkan adayları, meclis üyesi adayları yoğun bir şekilde devam ettirmektedirler" dedi.AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hamdullah Şevli, seçime iki gün kala ev ziyaretlerine ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Hamdullah Şevli: "Seçim çalışmalarımız son ana kadar sürecek"

AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hamdullah Şevli, “Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu bu vizyonla gönül belediyeciliği vizyonuna uygun olarak yoğun bir şekilde seçim çalışmalarına başlanmış ve son iki güne girerken de devam eden seçim çalışmalarımızı tüm AK Parti teşkilatları, belediye başkan adayları, meclis üyesi adayları yoğun bir şekilde devam ettirmektedirler" dedi.

AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hamdullah Şevli, seçime iki gün kala ev ziyaretlerine ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Şevli yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Şayet bir şehirde, gönlünü kazanamadıkları tek bir kişi bırakmışlarsa o şehri baştan sona yeniden inşa etseler dahi vazifelerini layıkıyla yerine getirmiş olmayacaklarını’ bu nedenle “31 Mart 2019 seçimlerini gönül belediyeciliği seçimi olarak görüyoruz ve adını gönül belediyeciliği koyuyoruz” ifadeleri bir çok ilkin mimarı olan AK Parti Belediyeciliğinin ve özelde de AK Parti’nin dünyaya örnek olan sosyal belediyeciliğinin vizyonunu ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu bu vizyonla gönül belediyeciliği vizyonuna uygun olarak yoğun bir şekilde seçim çalışmalarına başlanmış ve son iki güne girerken de devam eden seçim çalışmalarımızı tüm AK Parti teşkilatları, Belediye Başkan Adayları, Meclis Üyesi Adayları yoğun bir şekilde devam ettirmektedirler" dedi.

Şevli, “Geçtiğimiz hafta Van’da Seçim çalışmalarına katıldık ve sonrasında Salı günü Cumhurbaşkanımızın teşrif ettiği Van mitingimizi gerçekleştirdik. Gerek mitinge olan yoğun katılım gerekse havaalınından şehir merkezine kadar Cumhurbaşkanımızı karşılarken ve uğurlarken Van halkının göstermiş olduğu coşkulu sevinç gösterileri hem Cumhurbaşkanımızı hem de bizleri çok sevindirdi, mutlu etti. 31 Mart seçimlerine iki gün kalmasına rağmen çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz. STK ziyaretlerimizden esnaf ziyaretine kadar durmadan her kesimden vatandaşımızı kucaklıyoruz, bir yandan da hemşehrilerimizi evlerinde ziyaret edip sıcak çaylarını içiyoruz. Cumhur İttifakı olarak seçime girdiğimiz Belediye Başkan adaylarımız Vizyon Projeleriyle halkımızın karşısına çıktılar, İnşallah Türkiye’nin geleceği için çok önemli gördüğümüz bu seçimlerde halkımız Cumhurbaşkanı’mıza en güçlü desteği verecektir" dedi.

Hamdullah Şevli:

PARTNERYaptığına inanamayacaksınız!Yaptığına inanamayacaksınız!
Özhaseki: Karşımızdaki ittifak FETÖ’den medet umuyor (2)Özhaseki: Karşımızdaki ittifak FETÖ’den medet umuyor (2)
AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç: "Biz birlikte Türkiye’yiz"AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç: "Biz birlikte Türkiye’yiz"

En Çok Okunan Haberler

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Özhaseki: Bütün haklarımı Mansur Yavaş'a devrettim

Özhaseki: Bütün haklarımı Mansur Yavaş'a devrettim

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz kuru üzerinden yine birtakım oyunlar oynuyorlar

'Yine birtakım oyunlar oynuyorlar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.