Hameney: ‘Oy Vermek İranlılar’ın Dini Görevi’

İran’da meclis seçimleri öncesi halka seslenen dini lider Ayetullah Ali Hameney oy vermenin İranlılar’ın “dini bir görevi” olduğunu söyledi. 21 Şubat’ta yapılacak seçimler Hameney’in popülaritesi açısından da bir referandum olarak değerlendiriliyor.

Hameney’in desteklediği, adaylar üzerinde karar yetkisi olan 12 üyeli İran Muhafızlar Konseyi, Cuma günü yapılacak genel seçimlerde adaylığını koymak isteyen 14 bin kişi arasından 6850’sinin başvurusunu reddetti. Şu an milletvekilliği görevinde olanların yaklaşık üçte biriyse yeniden aday olmaktan menedildi. Bu da, Hameney’e bağlı muhafazakarların mecliste çoğunluğu kazanmalarının muhtemel olduğuna işaret ediyor.

Hameney, Salı günü devlet televizyonu üzerinden aktardığı mesajında seçimlerin ülkeyi güçlendirmenin bir yolu olduğunu, zayıf bir meclisin ‘düşmanlara karşı mücadeleyi de olumsuz etkileyeceğini’ söyledi ve “Bugün, oy kullanmak sadece devrimsel ve ulusal sorumluluk değil, aynı zamanda da dini bir görevdir” dedi.

Ülkedeki reform yanlısı seçmenler mevcut koşullar altında galip gelme konusunda endişe içinde. Muhafazakarların çoğunlukta olduğu bir mecliste Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Hameney’in sıkı destekçilerinin baskısı altında kalabileceği yorumları yapılıyor.

Seçim kampanyaları Perşembe günü sona eriyor. 83 milyon nüfuslu İran’da 58 milyon vatandaş oy kullanma hakkına sahip.

