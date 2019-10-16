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Hamile annelere sigara uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.10.2019 13:04 | Son Güncelleme

 İZMİR Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde çalışan doktorlar, anneleri hamileliğinde sigara kullanan yaşları 0-10 gün arasında değişen 64 erkek ve 56 kız bebeği inceledi.

Hamile annelere sigara uyarısı

İZMİR, (DHA)- İZMİR Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde çalışan doktorlar, anneleri hamileliğinde sigara kullanan yaşları 0-10 gün arasında değişen 64 erkek ve 56 kız bebeği inceledi. Araştırmada, annelerin hamilelik sırasında sigara içmesinin, kız çocukların uzun vadede hormonal durumunu ve üreme sağlığını olumsuz etkileyebileceği ortaya çıktı. Doktorlar, anneleri sigara içmemeleri konusunda uyardı.
Hamilelik sırasında sigara kullanımının hem anne, hem de gelişmekte olan bebeğin üzerine kötü etkilerinin olduğu bilinmesine rağmen, bazı kadınlar gebeliklerinde sigara kullanmaya devam etmekte, ya da pasif içici olarak sigaranın olumsuz etkilerine maruz kalabilmekte. İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde görevli Uzm. Dr. Deniz Özalp Kızılay, Uzm. Dr. Cansever Aydın, Uzm. Dr. Ayşe Aygün ve Doç. Dr. Özgür Olukman anneleri hamileliği döneminde sigara kullanmış olan ve yaşları 0-10 gün arasında değişen 64 erkek ve 56 kız bebeği inceledi. Sigara kullanımının bebeğin cinsiyet gelişimini ve üreme sağlığını olumsuz etkilediği ortaya çıktı.
YAPILAN ARAŞTIRMA AVRUPA'DA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Yaptıkları araştırmanın sonucunu Avusturya Viyana'da yapılan Avrupa Çocuk Endokrinoloji Cemiyeti'nin 58'inci yıllık toplantısında açıklayan Dr. Deniz Özalp Kızılay, şunları söyledi:
"Sigara kullanan annelerin kısa ve uzun dönemde endokrin ve metabolik sorunlar yaşaması ve erken doğum gibi durumlarla karşı kaşıya gelmesi muhtemel. Sigaranın anne ve bebek sağlığına olan etkileri günümüzde artık gayet açık bir şekilde biliniyor. Yaptığımız araştırmayı uzun vadede sürdürmeyi hedefliyoruz. Sigara içen annelerin bebekleri daha çok risk altında. Sigaranın içeriğindeki pek çok toksine ilaveten, fetüste testosteron düzeylerini arttırıcı bazı endokrin bozucuların da olduğu düşünülmekte. Bu yüzden annelerin sigaradan kesinlikle uzak durması gerektiğini özellikle belirtiyorum."
'BEBEĞİNİN SAĞLIĞINI DÜŞÜNEN ANNELER SİGARA İÇMEZ'
İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Yenidoğan Servisi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Özgür Olukman, sigaranın insan sağlığına olan etkilerinin çok belirgin olduğuna dikkat çekerek, "Anne ve bebekler bunun içinde en büyük risk grubunu oluşturmakta. Bu yaptığımız araştırma ile annelerin bebeklerinin sağlığına daha çok dikkat etmeleri gerektiğine dikkat çekiyoruz.Bu araştırma sonucunun Avrupa'da ses getirmesi ülkemiz adına bir gurur kaynağı. Biz doktorlar olarak bilimin ışığında tüm hastalarımız için görev yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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Hamile annelere sigara uyarısıHamile annelere sigara uyarısı

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