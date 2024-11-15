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Hamile anneyi ağaca bağladı, çocuklarının ölümünü izletti... Sonra onu da öldürdü! Hatay'daki cani için karar

15.11.2024 11:23
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Hatay'da birlikte yaşadığı kadını ve iki çocuğunu canice öldüren şahıs, yargılandığı mahkemede üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Avukat Mehtap Sert korkunç bir detayı kamuoyuyla paylaştı. Avukat Sert, sanığın anneyi ağaca bağlayarak av tüfeğiyle önce çocuklarını, sonra da hamile kadını öldürdüğünün ortaya çıktığını söyledi.

Hamile anneyi ağaca bağladı, çocuklarının ölümünü izletti... Sonra onu da öldürdü! Hatay'daki cani için karar

Hatay'ın İskenderun ilçesinde geçtiğimiz şubat ayında meydana gelen olayda, 7 aylık hamile olan Selma Abacı (33) ve çocukları 2 yaşındaki Sait Kerim Abacı ve 1 yaşındaki Hamza Azat Abacı'nın cansız bedenleri Bitişik Mahallesi Demen Yaylası'nda çukura gömülmüş halde bulunmuştu.

JASAT EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI

Av tüfeğiyle vurulan 3 kişinin cansız bedenlerinin bulunmasının ardından olayın faali baba Turgay Kaya, JASAT ekipleri tarafından yakalanmıştı. Kaya'nın Selma Abacı ile birlikte yaşadığı ortaya çıkmıştı.

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3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Olayla ilgili İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Turgay Kaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık Kaya, mahkemede çocukların babası olduğunu kabul ederken, cinayetleri kendisinin gerçekleştirmediğini iddia etti. Mahkeme heyeti, sanık Kaya'yı "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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ABACI'NIN ANNESİ TURGAY KAYA'YI TAKİP ETMİŞ

Abacı ailesinin avukatı Mehtap Sert, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, “6 Şubat 2024 tarihinde 7 aylık hamile Selma Abacı, 2 yaşındaki Kerim ve 1 yaşındaki Azad'ın kaybolduğuna dair annesi tarafından bir ihbarda bulunuldu. İhbar neticesinde günlerce yapılan arama sonucunda jandarmanın annenin 'Bu öldürmüştür' dediği Turgay Kaya'yı takip etmesi neticesinde olay ortaya çıktı.

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AĞACA BAĞLAYIP KATLETMİŞ

Gerçekten de yaylaya götürerek Selma Abacı'yı ağaca bağlayıp katletmiş, çocukları da onun gözünün önünde av silahıyla vurarak öldürmüştü.

Ölüleri yok etmek için gübre taşırken jandarmanın takibi sonucunda ele geçirildi.

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Yakalandıktan sonra gözaltı aşamasında ilk olarak suçunu itiraf etti. Mütalaada kendisi hakkında TCK 82. maddenin canavarca hisle dini nikahlı eşi hamile Selma Abacı'yı ve kendini koruyamayacak derecede çocukları öldürmekten 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

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Depremden kaynaklı başka bir cezaevine nakledildi, İskenderun Cezaevi'nde değil” dedi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Hatay
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