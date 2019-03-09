Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Baskılara rağmen oğlunu dünyaya getiren Simspon, oğulları Rowan'ın buna değdiğini belirtti.

Tüm dünya baba Simpson'u konuşuyor! Oğlunu dünyaya getirdi

Dünya 'oğlunu doğuran baba' Wyley Simpson'ı konuşuyor.

Wyley Simpson, erkek olmak için başladığı geçiş sürecinin başında Hamile olduğunu öğrendi.

28 yaşındaki nişanlısı Stephan ile birlikte zor bir süreçten geçen Wyley, tüm baskılara rağmen bebeklerini dünyaya getirdi.

Wyley, tüm tepkilere rağmen hamileliğini sürdürmeye karar verdi ve bebeğini doğurdu.

Ancak bebekleri kimi çevreler tarafından tepkiyle karşılandı.

Wyley, daha önce maruz kaldıkları zorbalığı yine yaşadıklarını ancak oğulları Rowan'ın buna değdiğini belirtti.