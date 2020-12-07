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  4. Hamile eşi için sokakta ağlayarak dolaşıp, komşularından borç para istedi

Hamile eşi için sokakta ağlayarak dolaşıp, komşularından borç para istedi

07.12.2020 09:51 | Son Güncelleme:
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Hamile eşi için sokakta ağlayarak dolaşıp, komşularından borç para istedi

Sosyal medya İstanbul Esenler'de çekilen videoyu konuşuyor. Hamile eşi için sokakta komşularından borç para isteyen adamın sözleri yürekleri sızlatırken, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise o kişiye ulaştıklarını duyurdu.

İstanbul Esenler'de çekildiği iddia edilen bir videoda hamile eşi için sokakta komşularından borç para isteyen vatandaşın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

'KARIM HAMİLE. SABAHTAN BERİ BORÇ PARA ARIYORUM'

Yardım isterken ağlayan vatandaşın videoya yansıyan görüntülerinde ise "Karım hamile, sabahtan beri borç para arıyorum. Allah çarpsın geri öderim. Ne yapacağımı bilmiyorum" dediği duyuluyor.

ESENLER BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büşükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ise söz konusu kişiye ulaştıklarını belirterek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

'O KİŞİYE ULAŞTIK. ADRESİNİ VERMEDİ'

Göksu paylaşımında, “Sosyal medyada paylaşılan videodaki kişiye ulaştık. Şahıs Esenler'de oturmadığını ifade etti. Nerede oturduğunun önemli olmadığını ve her şartta yardım edeceğimizi söylememize rağmen adresini vermekten imtina etmiştir. Konunun her açıdan takipçisi olacağımızın bilinmesini isterim” diye yazdı.

esenler


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