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Hamile eşini 7 yerinden bıçakladığı öne sürülen koca aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 12:24 | Son Güncelleme

İZMİR'de, kendisinden boşanmak isteyen 4 aylık hamile eşi S.A.'yı 'Seni kahvaltıya götüreceğim' diyerek, bindirdiği otomobille dağlık alana götürüp, 7 yerinden bıçakladığı öne sürülen Cavit A.'nın (25) yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Hamile eşini 7 yerinden bıçakladığı öne sürülen koca aranıyor

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, kendisinden boşanmak isteyen 4 aylık hamile eşi S.A.'yı 'Seni kahvaltıya götüreceğim' diyerek, bindirdiği otomobille dağlık alana götürüp, 7 yerinden bıçakladığı öne sürülen Cavit A.'nın (25) yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. Polis, S.A.'nın ifadeleri doğrultusunda çalışma başlatırken, Cavit A.'nın yakın çevresi, sorguya alındı. Cavit A.'nın kullandığı beyaz otomobilin, en son, dün akşam saatlerinde Yeşilyurt semtinde görüldüğü öğrenildi.
Olay, öğle saatlerinde, Balçova'da meydana geldi. Araç kiralama işiyle uğraşan 1 yıllık eşi Cavit A.'dan boşanmak isteyen; ancak tehdit ve baskı yüzünden boşanamadığı öne sürülen, 4 aylık hamile S.A., iddiaya göre, 'Seni kahvaltıya götüreceğim' diyen kocasının otomobiline bindi. Çift, Yeşilyurt semtindeki evden çıkıp, araca bindi. Cavit A., otomobili Balçova'daki dağlık alanda durdurdu ve S.A.'ya saldırmaya başladı. S.A.'yı döven Cavit A., daha sonra boynu dahil 7 yerinden bıçakladı. Cavit A., ardından hamile eşinin olay yerinde bırakıp, otomobille kaçtı. S.A.'nın yardım çığlığını duyan çevreden biri, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, S.A.'yı ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesi bulunmadığı belirlenen hamile kadın, daha sonra Kadın Doğum Servisi'ne sevk edildi. Burada yapılan kontrollerde, 4 aylık erkek bebeğin sağlık durumunun da iyi olduğu belirlendi.
'OLMAYAN ŞEYLER GÖRMEYE BAŞLADI'
S.A.'nın annesi, "Kızım, evlenmeden önce bu insanla 7 yıl arkadaşlık yaptı. Her şey sorunsuzdu. Son zamanlarda uyuşturucu kullanmaya ve olmayan şeyleri görmeye başladı. Eve birilerinin girdiğini söyleyip, gereksiz kıskançlık yapıyordu. 3 hafta önce de gereksiz kıskançlık yüzünden tartışma çıkardı ve kızımın parmağını kırdı. Kızım, polise giderek, şikayetçi oldu. En kısa zamanda yakalanıp, mümkün olan en büyük cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.
YAKIN ÇEVRESİ SORGULANDI
Olayın ardından S.A.'nın ifadeleri doğrultusunda çalışma başlatan polis ekipleri, Cavit A.'nın evine gitti. Burada bulunamayan Cavit A.'nın yakın çevresi, sorguya alındı. Cavit A.'nın gidebileceği adresleri kontrol eden ekipler, henüz sonuç elde edemedi. Kullandığı beyaz otomobil en son dün akşam saatlerinde, Yeşilyurt semtinde görülen Cavit A.'nın yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

Hamile eşini 7 yerinden bıçakladığı öne sürülen koca aranıyor

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