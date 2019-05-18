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Hamile eşini 7 yerinden bıçaklayan koca yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 11:47 | Son Güncelleme

 İZMİR'de boşanmak isteyen 4 aylık hamile eşi S.A.'yı (23), "Seni kahvaltıya götüreceğim" diyerek bindirdiği otomobille dağlık alana götürüp 7 yerinden bıçaklayarak yaralayan Cavit A.

Hamile eşini 7 yerinden bıçaklayan koca yakalandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de boşanmak isteyen 4 aylık hamile eşi S.A.'yı (23), "Seni kahvaltıya götüreceğim" diyerek bindirdiği otomobille dağlık alana götürüp 7 yerinden bıçaklayarak yaralayan Cavit A. (25), operasyon düzenleyen polisleri görünce, saklanmak için girdiği kamyonetin altında yakalandı. Sağlık kontrolüne götürülen Cavit A., kendisine "Pişman mısınız" diye soran gazetecileri, "Değilim" dedi.
Olay, perşembe günü öğle saatlerinde, Balçova ilçesinde meydana geldi. Yeşilyurt semtinde oturan, araç kiralama işiyle uğraşan Cavit A., kendisinden boşanmak isteyen, ancak tehdit ve baskı yüzünden boşanamadığı öne sürülen, 4 aylık hamile S.A.'yı iddiaya göre "Seni kahvaltıya götüreceğim" diyerek otomobiline bindirdi. Cavit A., otomobili, Balçova'daki dağlık alanda durdurup, S.A.'ya saldırdı. S.A.'yı dövüp, biri boynundan, 7 bıçak darbesiyle yaralayan Cavit A. eşini indirip, kaçtı.
Çevre sakinlerinin fark ettiği S.A., çağırılan ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatı tehlikesi bulunmayan S.A.'nın, karnındaki erkek bebeğinin de iyi olduğu belirlendi. Genç kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.
'OLMAYAN ŞEYLER GÖRMEYE BAŞLADI'
S.A.'nın annesi, "Kızım, evlenmeden önce bu insanla 7 yıl arkadaşlık yaptı. Her şey sorunsuzdu. Son zamanlarda uyuşturucu kullanmaya ve olmayan şeyleri görmeye başladı. Eve birilerinin girdiğini söyleyip, gereksiz kıskançlık yapıyordu. 3 hafta önce de gereksiz kıskançlık yüzünden tartışma çıkardı ve kızımın parmağını kırdı. Kızım, polise giderek, şikayetçi oldu. En kısa zamanda yakalanıp, mümkün olan en büyük cezayı almasını istiyorum" dedi.
KAMYONETİN ALTINDA YAKALANDI
Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cavit A.'nın gidebileceği adresleri tek tek belirledi. Ekipler, Cavit A.'nın dün akşam saatlerinde Yeşilyurt semtinde bir evde olduğunu saptayıp, adrese gitti. Polisleri fark edip evden çıkarak kaçan Cavit A., bir kamyonetin altında saklanırken yakalandı. Sağlık kontrolüne götürülen Cavit A., kendisine "Pişman mısınız" diye soran gazetecilere, "Değilim" cevabı verdi.
Emniyete götürülen Cavit A.'nın işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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Hamile eşini 7 yerinden bıçaklayan koca yakalandıHamile eşini 7 yerinden bıçaklayan koca yakalandı

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