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Hamile eşini bıçaklayan kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 12:56 | Son Güncelleme

İzmir'de ormanlık alana götürdüğü eşini bıçakla ağır yaralayan zanlı, saklandığı kamyonun altında yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de 4 aylık hamile eşini 10 yerinden bıçaklayan zanlı, polis ekiplerinden kaçarken saklandığı kamyonun altında yakalandı.

Önceki gün Balçova ilçesindeki ormanlık alanda eşi S.A'yı bıçakladıktan sonra kaçan Cavit A'nın (25) yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Cavit A'nın gece saatlerinde Yeşilyurt semtindeki evine geldiğini belirleyen Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler, ikamete operasyon düzenledi.

Polislerin geldiğini görerek evden çıkan zanlı, sokakta park halindeki bir kamyonun altında saklandığı sırada yakalandı.

Öte yandan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

- Olay

İddiaya göre boşanmak isteyen eşini önceki gün kahvaltıya götürme bahanesiyle otomobile bindirerek Balçova ilçesindeki ormanlık alana götüren Cavit A, burada eşini 10 yerinden bıçakla yaralamıştı.

Zanlının olay yerinde bırakarak kaçtığı kadın, çığlık seslerini duyan çevredekilerin ihbarı sonrası ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.

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