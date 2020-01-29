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Hamile eşini darp ettiği öne sürülen iş adamı Şeyhmus Tatlıcı'ya "cinsel saldırı"dan 10 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 17:54 | Son Güncelleme

Boşanma aşamasındaki eşi Melisa Tatlıcı'yı hamileyken yaralama, cinsel saldırı, hakaret ve tehdit suçlarında bulunduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuksuz iş adamı Şeyhmus Tatlıcı "Cinsel saldırı" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hamile eşini darp ettiği öne sürülen iş adamı Şeyhmus Tatlıcı'ya "cinsel saldırı"dan 10 yıl hapis cezası

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya duruşmaya tutuksuz sanık Şeyhmus Tatlıcı katılmazken kendisini avukatları temsil etti. Şikayetçi Melisa Tatlıcı da avukatları ile salonda hazır bulundu.

"HİÇBİR ŞEYE RIZA GÖSTERMEDİM, ŞİKAYETÇİYİM"

Duruşmada Melisa Tatlıcı, sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, "Dava açılmadan önce de, birden fazla kez cinsel saldırıya maruz kaldım. Darp edildim. Bunları anlatmak benim için çok zordu. Hamileliğim boyunca ve doğuma haftalar kala darp ve cinsel saldırıya uğradım. Olay günü yaşananlara ilişkin olarak hiçbir şeye rıza göstermedim. Mahkemenin vicdanına güveniyorum" dedi.

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BERAATİNİ TALEP ETTİ

Sanık Şeyhmus Tatlıcı'nın avukatı ise, müştekinin iddia konusu olaydan 6 ay sonra şikayetçi olduğunu suçun oluşmadığını belirterek beraatini talep etti. Son söz olarak sanık avukatları sanık adına söz olarak, "müvekkilimizin suçlamalardan beraatini talep ederiz" dedi.

10 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti kısa bir aradan sonra kararını açıklayarak, tutuksuz sanık Şeyhmus Tatlıcı'yı boşanma aşamasındaki eşi Melisa Tatlıcı'ya karşı cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği gerekçesiyle "Cinsel saldırı" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık Tatlıcı'nın yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını lehe sayarak, cezayı 10 yıla indirdi. Mahkeme heyeti, "Tehdit","Hakaret", "Kasten yaralama" suçlarından ise sanık Şeyhmus Tatlıcı'nın beraat etmesine karar verdi. Heyet, sanık Şeyhmus Tatlıcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

İDDİANAME:

Şeyhmus Tatlıcı'nın (31) Kanlıca'daki evinde yaşanan olayda, Şeyhmus Tatlıcı'nın telefonuna eski kız arkadaşından mesaj geldiği, bu mesajı eşi Melissa Tatlıcı'nın (26) görmesi üzerine evli çiftin arasında tartışma çıktığı belirtildi. İddianamenin devamında Şeyhmus Tatlıcı'nın tartışma sırasında eşine hakaretlerde bulunduğu ile hamile eşinin kollarını sıktığı, temizlik sopasıyla bacaklarına vurduğu ve yaralanan eşine cinsel saldırıda bulunduğu da yer aldı. Şeyhmus Tatlıcı'nın 'yaralama' 'cinsel saldırı', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Melisa Tatlıcı cinsel saldırı Şeyhmus Tatlıcı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu nasıl bir dünya erkek karısı ile cinsel ilişkiye girmeyecek girerse suç başkası ile girerse suç.bu ne yahu
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