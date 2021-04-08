Hamile eşini döverek öldüren sanığa beraat!

Tanıkların dinlenmesinin ardından esas hakkındaki mütalaasını sunan iddia makamı, sanık Çayır’ın taksirle ölüme neden olma suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"CEZA ALIRSAM KIZIM MAĞDUR OLUR"

Mütalaaya karşı savunma yapmak için söz alan sanık Çayır, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, “Ben eşimin ölmesini istemedim. Sadece tartıştım. Onu öldürebilecek bir şey yapmadım. Çok üzgünüm. Olaylardan dolayı pişmanım. 3 yaşında bir kızım var. Onunla ben ilgileniyorum. Ben ceza alırsam o mağdur olur. Sadece midesinde gastrit hastalığı olduğunu biliyordum. Başka hastalıkları olduğunu bilmiyordum” ifadelerini kullandı.

"EŞİNİN HASTA OLDUĞUNU BİLMİYORDU"

Çayır’ın avukatı Urul ise savunmasında hiç kimsenin karnında evladını taşıyan eşini öldürmek istemeyeceğini söyledi. Müvekkilinin bilmediği bir durumdan dolayı sorumlu tutulamayacağını aktaran Urul, “Aralarında yaşanan tartışma taksirle ölüme neden olacak bir durum değildir. Mütalaa da maktulün müvekkilim nedeniyle vefat ettiği hususunu kabul etmiyoruz. Eşinin hasta olduğunu bilmiyordu” şeklinde konuştu.