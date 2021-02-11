Hamile eşini kayalıklardan ittiği öne sürülen koca, hakim karşısına çıktı

Muğla’nın Fethiye ilçesine tatil için gelen ve Kelebekler Vadisi’nde fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek karnındaki 7 aylık bebeğiyle ölen kadının eşi hakim karşısına çıktı. Duruşmada, Semra Aysal’ın abisi Nayim Yolçu ile tarafların avukatları hazır bulundu. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Semra Aysal’ı “tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürdüğü” iddiasıyla tutuklanan Hakan Aysal tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemi ile katıldı. Sanık Hakan Aysal, eşiyle tanışmalarının ardından bir yıl sonra evlendiklerini, olayın olduğu zaman Fethiye’ye tatile gittiklerini anlattı. Aysal, eşinin de Fethiye’yi çok sevdiğini, tatilden dönecekleri gün kaza yaşandığını savundu. Mahkeme başkanının "Aşağı inme fikri kimden çıktı" sorusuna Aysal, "Eşim hamile olduğu için uzun süre bölgeye bir daha gelmeyecektik. Çok sevdiğimiz yerdi orası ve birlikte kayalık alana inmeye karar verdik. Orada da geleceğe dönük kuracağımız işleri ve hayatımızı konuştuk" dedi. Karısının çantasını almaya kalktığı sırada çığlık sesi duyduğunu ve arkasını dönünce eşini göremediğini ileri süren Aysal, "Sadece bir çığlık sesi duydum. Aşağıya baktığımda da eşimi görmedim. Yukarıya çıkıp çevreden yardım istedim. Daha sonra da fenalaştığım için hastaneye kaldırıldım" açıklamasında bulundu.

Bankalara olan borçları anlattı

Aysal, mahkeme başkanının sorusu üzerine eşi ve kendi üzerine çekilen banka kredi borçlarını anlattı. Mahkeme başkanının 400 bin liralık ferdi kaza sigortasıyla ilgili sorusu üzerine Aysal, şu cevabı verdi: "Ekstrem sporlarla uğraşmayı seviyorum. Evlendikten sonra eşim de bana ayak uydurmaya çalıştı. O da bir kez yamaç paraşütü bir kez de dalış yaptı. Bu nedenle kendime ve eşime sigorta yaptırdım. Sigorta poliçesini bankacı doldurdu. Ben eşime imzalattım. Poliçedeki yazı banka görevlisine imza da eşime ait. Eşimle tanışmadan önce bekar olduğum için kaza sigortası yaptırmadım. Evlendikten sonra yaptırdım.”

"Kardeşimin yükseklik korkusu vardı"

Hayatını kaybeden Semra Aysal’ın abisi Nayim Yolçu ise kazanın ardından Hakan Aysal’ı ilk gördüğü adli tıp önünde, Aysal’ın çok sakin olduğunu iddia etti. Yaşadığı her şeyi kendisine anlatan kardeşinin kredi borçlarından hiç bahsetmediğini dile getiren Yolçu, "En son kardeşim bana ’Abi gel konuşmamız lazım’ demişti. Ben de gidemedim ve telefonda anlatmasını isteyince ’Telefonda konuşulacak konular değil’ demişti. Kardeşimin yükseklik korkusu vardı. Hakan Aysal da ekstrem sporundan bahsediyor. Bu sporlara kardeşimin hiç ilgisi olmadı. Sanıktan şikayetçiyim" diye konuştu.

Tanıkların da dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanık Hakan Aysal’ın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için 6 Nisan’a erteledi.

Ölen Semra Aysal’ın ailesinin avukatı Mehmet Kerem Özgen duruşma sonu yaptığı açıklamada “Sanığın tutukluk hali devam edecek, bir sonraki duruşma da Nisan ayı içerisinde olacak. Genel kanımız sanığın ifadelerinde her halükarda çelişkiye düştüğü bu aşamadan sonra da ifadelerinde yine aynı şekilde tutarsız ifadeler vereceği yönünde. Bütün deliller bu kadın cinayetinin işlendiğini gösteriyor. Bugün burada kadın cinayetinin yeni bir boyutunu yargılamaya başladık. Sanık bugün sadece bir kişi değil, eşini değil, iki kişiyi öldürdü. Hamile olan eşini öldürmüştür. Kadın cinayetinde bambaşka bir boyutta yargılanmaya başladı. Sadece ferdi kaza sigortasından alabilmek için böyle bir cinayeti işlediğini düşünüyoruz” dedi.

Duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Nayim Yolçu ise "Biz en başından beri zaten bir şüphe içindeydik o yolda ilerledik. Ve hala kesin konuşmamakla beraber bu deliler ışığında baktığımızda da, bu tasarlanmış, önceden planlanmış bir cinayet, bir kadın cinayeti görünüyor. Yani son kararı adaletimiz söyleyecek, biz adalete inanıyoruz, güveniyoruz" diye konuştu.

