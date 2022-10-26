Hamile eşini Kelebekler Vadisi'nden iterek öldürmüştü! Numarası işe yaramadı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Kelebekler Vadisi'nde yaşanan olayda, kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden 7 aylık hamile Semra Aysal'ı, kocasının iterek öldürdüğü ortaya çıkmıtı. Müebbet hapis cezası alan adam, 'deli' numarası yaparken, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor, akıl sağlığının yerinde olduğunu ortaya koydu.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Fethiye'de 7 aylık hamile Semra Aysal, 19 Haziran 2018'de eşi Hakan Aysal ile gezmeye gittiği Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklarda, yaklaşık 300 metre yükseklikten düşerek öldü. Soruşturma kapsamında Hakan Aysal, eşini iterek öldürdüğü iddiasıyla 2020 Kasım'da gözaltına alınıp tutuklandı. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 15 Şubat tarihinde görülen davanın karar duruşmasında, mahkeme heyeti oy çokluğu ile Aysal'ı ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırdı.

KARAR BOZULDU

Aysal, akıl hastalığı olup olmadığının İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Üst Kurulu'ndan alınacak raporla belirlenmesi gerektiğini belirterek karara itiraz edip dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, Aysal'ın yargılama sürecinde hastanede gözetim altında tutularak cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi gerekirken, sadece doktor muayenesiyle karar verildiği, bu nedenle de raporun yetersiz olduğu gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu. Bu gerekçeyle bozulan karar Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

RAPOR GELDİ, GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre, Hakan Aysal dün yeniden hâkim karşısına çıktı. İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan Aysal'ın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor geldi. Rapor mahkemeye gönderildi. Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Aysal'ı yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.