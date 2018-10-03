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Hamile eşini "öldürmeye teşebbüs" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 13:42 | Son Güncelleme

Bahçelievler'de hamile eşini bıçakla yaraladığı iddiasıyla "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanan sanığın tahliyesine karar verildi - Sanığın eşi müşteki H.G: - "Eşimin serbest kalmasını istiyorum. İki senedir çocuklarım da ben de perişanız. Eşim benden çok defa özür diledi. Her evde olan şeyler bunlar. Eşim perişan, ben perişan. Kocamın tahliye edilmesini istiyorum"

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler’de kahvaltı yaptıkları sırada hamile eşini bıçakladığı iddia edilen sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılandığı davada tahliye edildi.

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Y.G, müşteki eşi H.G. ile tarafların avukatları katıldı.

Sanıkla ilgili Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporun mahkemeye ulaştığı ve söz konusu raporda sanığın akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi.

Duruşmada söz alan müşteki H.G, şikayetinden vazgeçtiğini ve çok mağdur olduklarını ifade ederek, "Eşimin serbest kalmasını istiyorum. İki senedir çocuklarım da ben de perişanız. Eşim benden çok defa özür diledi. Her evde olan şeyler bunlar. Eşim perişan, ben perişan. Kocamın tahliye edilmesini istiyorum. " diye konuştu.

- Savcı 20 yıl hapis cezası istedi

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu sanık Y.G’nin 28 Nisan 2017’de eşinin kendisini terk edip evden ayrılacağını düşünerek, kahvaltı yaptıkları sırada ekmek bıçağıyla eşine saldırdığını anlatarak, sanığın hamile olduğunu bildiği eşini yaşamsal tehlike geçirecek şekilde bıçaklayarak yaraladığını belirtti.

Savcı mütalaasında, sanığın gebe olduğu bilinen eşini ''öldürmeye teşebbüs etmek'' suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

- Sanık : "Sizlerden merhamet diliyorum"

Duruşmada söz verilen sanık Y.G. de eşiyle aralarında bir sıkıntının olmadığını, kendisini cezaevinde gördüğünü dile getirerek, "Çok pişmanım, üzgünüm. Sizlerden merhamet diliyorum. Yaklaşık 15 aydır içerideyim.’’ dedi.

Mahkeme heyeti, müştekinin şikayetinden vazgeçmesi ve sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak, Y.G'nin tahliyesine karar verip duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrasında H.G'nin, yanındakilere, "Eşim ilk defa böyle bir şey yaptı. Ben eşime güveniyorum" dediği duyuldu.

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