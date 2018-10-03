İSTANBUL (AA) - Bahçelievler’de kahvaltı yaptıkları sırada hamile eşini bıçakladığı iddia edilen sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılandığı davada tahliye edildi.

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Y.G, müşteki eşi H.G. ile tarafların avukatları katıldı.

Sanıkla ilgili Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporun mahkemeye ulaştığı ve söz konusu raporda sanığın akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi.

Duruşmada söz alan müşteki H.G, şikayetinden vazgeçtiğini ve çok mağdur olduklarını ifade ederek, "Eşimin serbest kalmasını istiyorum. İki senedir çocuklarım da ben de perişanız. Eşim benden çok defa özür diledi. Her evde olan şeyler bunlar. Eşim perişan, ben perişan. Kocamın tahliye edilmesini istiyorum. " diye konuştu.

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Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu sanık Y.G’nin 28 Nisan 2017’de eşinin kendisini terk edip evden ayrılacağını düşünerek, kahvaltı yaptıkları sırada ekmek bıçağıyla eşine saldırdığını anlatarak, sanığın hamile olduğunu bildiği eşini yaşamsal tehlike geçirecek şekilde bıçaklayarak yaraladığını belirtti.