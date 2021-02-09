HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hamile eşini uçurumdan itmişti! Yeni detaylar ortaya çıktı

Hamile eşini uçurumdan itmişti! Yeni detaylar ortaya çıktı

09.02.2021 16:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fethiye'de eşi tarafından kayalıklardan atarak öldürdüğü iddia edilen hamile kadının ağabeyi Naim Yolcu konuştu. Kız kardeşinin çocuğun ismini Hamza koymak istediğini söyleyen Yolcu, "Damat ise Hamza değil Toprak olacak demişti. Biz o gün onu öyle düşünmemiştik ama bu olaylardan sonra bunu düşününce buradaki manidarlığı görüyoruz" dedi. Yolcu, “2.5 yıldır kolay şeyler yaşamadık. 1 değil, 2 can kaybettik, sessizce adaletin tecelli etmesini bekledik” ifadelerini kullandı.

İstanbul Pendik’ten tatil için eşi Hakan Aysal ile birlikte Muğla’nın Fethiye ilçesine giden 7 aylık hamile Semra Aysal, 18 Haziran 2018’de fotoğraf çekilirken kayalıklardan düşüp öldü. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada Hakan Aysal’ın bir süre önce Semra Aysal için 400 bin TL değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı ve üzerine 119 bin TL’lik kredi çektiği belirlendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hakan Aysal tutuklandı. Aysal’ın hamile eşini kayalıklardan iterek ölümüne yol açtığının belirtildiği iddianame Muğla Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Hakan Aysal’ın ‘kasten adam öldürme’ suçuyla yargılanacağı öğrenildi.

MAHKEME 11 ŞUBAT’TA

Öldürülen Semra Aysal’ın Sakarya’nın Akyazı’da yaşayan ağabeyi Naim Yolcu, "18 Haziran 2018'de talihsiz bir olay yaşadık. O gün kardeşimi Adli Tıp'tan almaya giden de bendim. Aradan 2,5 yıl geçti. Ondan sonra yaşadıklarımız haberlerde de çıktı; selfie çekilirken düştü diye ama biz olayın öyle olmadığını biliyorduk. Ondan sonraki süreçte biz sessizce adalet aradık, bu olayın magazinleşmesini istemiyorduk, hiçbir yerde de paylaşmadık. Sessizce olayın takipçisi olduk. Neticesinde davamız Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 11 Şubat 2021'de de ilk duruşma başlayacak" dedi.

Kan donduran plan! Önce sigorta yaptırdı, sonra hamile eşini uçurumdan attıKan donduran plan! Önce sigorta yaptırdı, sonra hamile eşini uçurumdan attı

ÇOCUĞUN İSMİNİ KABUL ETMEMİŞ

Hakan Aysal’ın olayı planladığını öne süren Naim Yolcu, “İlk başta tabi düşünemedik ama aile veraset ilanı çıkarttığımızda kız kardeşimin üzerindeki kredileri gördük. Bunu sorduğumuzda bize ilk başta söylemedi. Biz araştırdıkça bu bireysel ferdi kaza sigortası yaptırdığını öğrendik ve bu bizi normal ölümden farklı bir düşünceye sevk etti. Bu yönde araştırma yaptık, savcılıkla da paylaştık bu bilgileri onlarda gerekli araştırmaları yaptı. Tabi insan bir çocuğu olacağı zaman isim koymak ister. Erkek çocuğu olacaktı ve kız kardeşim Hz. Hamza'yı çok severdi, bu yüzden ismini Hamza koymak istedi. Damat ise Hamza değil Toprak olacak demişti. Biz o gün onu öyle düşünmemiştik ama bu olaylardan sonra bunu düşününce buradaki manidarlığı görüyoruz. Bizde oluşan düşünce önceden bu olayın planının, programının yapıldığı yönünde" ifadelerini kullandı.

esinin-ucurumdan-ittigi-one-surulen-hamile-semranin-agabeyi-1-degil-2-can-kaybettik_3414_dhaphoto4

"SESSİZCE ADALET BEKLEDİK"

2,5 yıldır sessizce adalet bekledikleri belirten Yolcu, “Zaten kolay değil, ailece kolay şeyler yaşamadık. Bir değil iki can kaybettik. Bunu daha önceden basına yansıtmadık, magazinleşsin istemiyoruz. Bu mühim bir dava, mühim bir olay. Ailece çektiklerimizi biz biliyoruz, 2,5 yıldır sabırla ve sessizce adaletin tecelli etmesini bekledik. Kimse kendi adaletini sağlasın istemedik. Bu 2,5 yıl kolay geçmedi, zor geçti ve bundan sonraki süreç nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Şu an bu konuları yeniden konuşurken bile ruhum sızlıyor. Hukuk önünde adalet yerini bulsun istiyoruz" dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi
Türkiye ile Fransa arasında kritik görüşme!Türkiye ile Fransa arasında kritik görüşme!
38 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 38?38 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 38?

En Çok Okunan Haberler

Bir kez daha şaşırdılar: Geldiği gibi gizemli şekilde kayboldu

Bir kez daha şaşırdılar: Geldiği gibi gizemli şekilde kayboldu

Makam odasındaki görüntü olay oldu!

Makam odasındaki görüntü olay oldu!

Fuhuş pazarlığı yaptığı kişinin 7 bin lirasını çaldı

Fuhuş pazarlığı yaptığı kişinin 7 bin lirasını çaldı

Kayahan'ın kızı Aslı Gönül ortaya çıktı! O artık 21 yaşında bir genç kız

Kayahan'ın kızı Aslı Gönül ortaya çıktı! O artık 21 yaşında bir genç kız

Göğüs ucu belli olunca... Olay oldu

Göğüs ucu belli olunca... Olay oldu

Balıkçıların kamerasına takıldı: Tam 15 metre

Balıkçıların kamerasına takıldı: Tam 15 metre

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Diğer Haberler

Bolu'ya 10 metrelik bozayı heykeli yapılacak! Belediye Başkanı Özcan'dan tepkilere yanıt

Bolu'ya 10 metrelik bozayı heykeli yapılacak! Belediye Başkanı Özcan'dan tepkilere yanıt

15 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunun detayları ortaya çıktı

15 ilde düzenlenen Vefa operasyonunun detayları ortaya çıktı

Bünyamin Sürmeli'nin yeni adresi belli oldu (CNN Türk'ten ayrılan Bünyemin Sürmeli hangi kanala geçti? Haber Global'den açıklama)

Bünyamin Sürmeli'nin yeni adresi belli oldu

MEB'den 'uzaktan eğitim' açıklaması

MEB'den 'uzaktan eğitim' açıklaması

Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı

Ankara Valiliği uyardı! Yarın akşama kadar devam edecek

Türkiye ve Fransa arasında kritik görüşme

Türkiye ile Fransa arasında kritik görüşme!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.