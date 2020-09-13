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Hamile eşini vuran zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 15:46 | Son Güncelleme

Adana’da hamile eşini pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan zanlı koca tutuklandı.Edinilen bilgiye göre olay, 12 Eylül günü Sarıhamzalı Mahallesi’nde meydana geldi.

Hamile eşini vuran zanlı tutuklandı

Adana’da hamile eşini pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan zanlı koca tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, 12 Eylül günü Sarıhamzalı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan A. (20), dört aydır dini nikahla yaşadığı Çiçek A.’yı (19) çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Balcalı Hastanesine kaldırılmıştı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı. Zanlı koca olaydan bir süre sonra teslim oldu. Zanlının ifadesinde, olaydan önce kayınbiraderinin nişan törenine katıldıklarını, davetlilerden birinin hamile eşine verdiği içeceğin alkollü olduğunu düşünerek elinden alıp attığını, bunun üzerine eşi Çiçek A.’nın kendisine tavır aldığını, eve döndüklerinde de eşinin tavrını sürdürmesi üzerine eşyalarını da alıp ayrılmak istediğini, bu sırada tartıştıklarını ve pompalı tüfekle ateş ettiğini, eşini sevdiğini ve pişman olduğunu söylediği iddia edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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