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Hamile eşini vurarak bebeğin ölümüne neden olan sanık, 1 yıl sonra olay yerinde

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 16:42 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği 5 aylık hamile eşi Merve P.'yi (27), elindeki tabancayı almak istediği sırada vurarak, bebeğin ölümüne ve genç kadının engelli kalmasına neden olan Hüseyin P., 1 yıl sonra, evdeki keşifte olayı anlattı.

Hamile eşini vurarak bebeğin ölümüne neden olan sanık, 1 yıl sonra olay yerinde

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği 5 aylık hamile eşi Merve P.'yi (27), elindeki tabancayı almak istediği sırada vurarak, bebeğin ölümüne ve genç kadının engelli kalmasına neden olan Hüseyin P., 1 yıl sonra, evdeki keşifte olayı anlattı.
Olay, 19 Mart 2018 tarihinde İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Merve P. ve Hüseyin B. boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam etti. Olay günü, 5 aylık hamile Merve P., Hüseyin B.'ye gezmek istediğini söyledi. Hüseyin P.'nin bu isteği geri çevirmesi üzerine Merve P. ile aralarında tartışma çıktı. Tartışma sürerken, Merve P., sehpada duran tabancayı alıp kendisine doğrulttu. Hüseyin B., eski eşinin elinden tabancayı almak istediği sırada silah ateş aldı. Merve P.'nin yanağından giren kurşun ensesinden çıktı. Hüseyin B.'nin komşularından yardım istemesiyle eve gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Merve P.'yi İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan hamile Merve P., 5 aylık bebeğini kaybetti. Hastanede tedavisi tamamlanan Merve P. de yüzde 54 oranında engelli kaldı. Olaydan sonra apartmanın kapısında baygın halde bulunarak gözaltına alınan Hüseyin B. tutuklandı.
16 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Hüseyin B., İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Merve P.'nin de müşteki olarak hazır bulunduğu duruşmada Hüseyin B., "Olay günü sehpanın üzerinde duran silahı Merve aldı. Ben de elinden almaya çalıştığım sırada silah patladı. Tamamen kazayla oldu. Kesinlikle bilerek vurmadım" dedi. Merve P. ise "Ne olay öncesini ne de sonrasını hatırlıyorum. Ama beni vurduysa Hüseyin'den başkası yapmamıştır. Yüzde 54 oranında engelli durumdayım. Çocuğumu kaybettim. Davacıyım" diye konuştu. Mahkeme heyeti, evde keşif yapılmasına karar verdi.
KEŞİF YAPILDI
Mahkeme heyetinin keşif kararının ardından tutuklu sanık Hüseyin P., bugün cezaevi aracıyla binanın önüne getirildi. Eve çıkarılan Hüseyin P., burada mahkeme heyetine olayı anlattı. Yaklaşık 2 saat süren keşfin ardından sanık yeniden cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Hamile eşini vurarak bebeğin ölümüne neden olan sanık, 1 yıl sonra olay yerindeHamile eşini vurarak bebeğin ölümüne neden olan sanık, 1 yıl sonra olay yerindeHamile eşini vurarak bebeğin ölümüne neden olan sanık, 1 yıl sonra olay yerindeHamile eşini vurarak bebeğin ölümüne neden olan sanık, 1 yıl sonra olay yerinde

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