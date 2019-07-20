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Hamile eşini vurup, bebeğin ölümüne neden olan sanık: Kazayla oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 11:47 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği 5 aylık hamile Merve Pekdemir'i (27), elindeki tabancayı almak istediği sırada vuran ve bebeğin ölümü ile genç kadının engelli kalmasına neden olan Hüseyin Bakay'ın yargılanmasına devam edildi.

Hamile eşini vurup, bebeğin ölümüne neden olan sanık: Kazayla oldu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği 5 aylık hamile Merve Pekdemir'i (27), elindeki tabancayı almak istediği sırada vuran ve bebeğin ölümü ile genç kadının engelli kalmasına neden olan Hüseyin Bakay'ın yargılanmasına devam edildi. Hüseyin Bakay, ''Kesinlikle bilerek vurmadım, tamamen kazayla oldu'' dedi.
Olay, 19 Mart 2018'de Bursa'nın İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Merve Pekdemir ve Hüseyin Bakay, boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam etti. Hüseyin Bakay'a gezmek istediğini söyleyen 5 aylık hamile kadının bu talebi olumsuz karşılık buldu. Tartışmanın büyümesi üzerine Merve Pekdemir, sehpanın üzerinde duran tabancayı alarak Hüseyin Bakay'a doğrulttu. Bakay'ın müdahalesi sonucu Merve Pekdemir'in elindeki silah ateş aldı. Yanağından girip kafasının arkasından çıkan kurşunla ağır yaralanan Pekdemir, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye yattıktan 6 gün sonra karnındaki bebeğini kaybeden Pekdemir'e tedavi sonrası yüzde 54 oranında engelli raporu verildi. Hüseyin Bakay ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'KESİNLİKLE BİLEREK VURMADIM'
Hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Merve Pekdemir'in hazır bulunduğu duruşmada Hüseyin Bakay, "Olay günü sehpanın üzerinde duran silahı Merve aldı. Ben de elinden almaya çalıştığım sırada silah patladı. Tamamen kazayla oldu. Kesinlikle bilerek vurmadım" dedi. Merve Pekdemir ise "Ne olay öncesini ne de sonrasını hatırlıyorum. Ama beni vurduysa Hüseyin'den başkası yapmamıştır. Yüzde 54 oranında engelli durumdayım. Çocuğumu kaybettim. Davacıyım" diye konuştu. Mahkeme heyeti 22 Mart 2019 tarihinde olay yerinde keşif yapmıştı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşmayı 3 Kasım'a erteledi.
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Hamile eşini vurup, bebeğin ölümüne neden olan sanık: Kazayla olduHamile eşini vurup, bebeğin ölümüne neden olan sanık: Kazayla olduHamile eşini vurup, bebeğin ölümüne neden olan sanık: Kazayla oldu

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