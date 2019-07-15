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Hamile eşini yaralayıp, yanındaki arkadaşını öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 22:19 | Son Güncelleme

Kayseri'de bir kişi, yolda birlikte yürürken gördüğü 6 aylık hamile eşini tabancayla yaraladı, yanındaki Afganistan uyruklu arkadaşını öldürüp polise teslim oldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kişi, yolda birlikte yürürken gördüğü 6 aylık hamile eşini tabancayla yaraladı, yanındaki Afganistan uyruklu arkadaşını öldürdü.

İddiaya göre, B.D, otomobiliyle seyir halindeyken merkez Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi'nde 6 aylık hamile eşi G.D'yi, Afganistan uyruklu M.F. ile yürürken görünce durdu.

Otomobilden inen B.D, tabanca ile eşi ve yanındaki kişiye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan G.D. ve M.F'yi hastaneye kaldırdı. M.F, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli, olayda kullandığı tabancayla polise teslim oldu.

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