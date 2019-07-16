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Hamile eşini yaralayıp, yanındaki arkadaşını öldürmüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 16:54 | Son Güncelleme

Kayseri'de 6 aylık hamile eşini tabancayla yaralayıp, yanındaki Afganistan uyruklu arkadaşını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 6 aylık hamile eşini yaralayıp, yanındaki Afganistan uyruklu arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

Merkez Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi'nde, otomobiliyle seyir halindeyken yürürken gördüğü 6 aylık hamile eşi G.D'yi tabancayla yaralayan, yanındaki Afganistan uyruklu M.F'yi öldüren B.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi.

B.D'nin dün tabancayla ateş ederek yaraladığı hamile eşi G.D. ile Afganistan uyruklu M.F. hastaneye kaldırılmıştı. M.F, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Şüpheli, olayda kullandığı tabancayla polise teslim olmuştu.

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