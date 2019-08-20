HABER

Hamile gibi davrandı, karnına sarılı 1 kilo eroin ele geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 14:04 | Son Güncelleme

ERZURUM'da, polis ekiplerince şehirler arası otobüs terminalinde denetim yapıldı.

Hamile gibi davrandı, karnına sarılı 1 kilo eroin ele geçti

ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'da, polis ekiplerince şehirler arası otobüs terminalinde denetim yapıldı. Hamile gibi davranan Ş.A.'nın (33), üst aramasında, karnına sarılı 1 kilo 560 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Güven Timleri Kısım Amirliği ekipleri, Büyükşehir Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminali'ndeki uygulamada, Ankara'ya sefer yapılacak yolcu otobüsünde arama gerçekleştirildi. Polis ekipleri, yolcular arasındaki kadınlardan Ş.A.'nın hareketlerinden şüphelendi. Polis, terminal binasında polis noktasına götürdüğü, hamile gibi davranan Ş.A.'nın üzerini aradı. Yapılan aramada, kadının karın bölgesine sardığı 3 paket halindeki 1 kilo 560 gram eroin ele geçirildi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Ankara'ya gittiği belirlenen Ş.A., gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Hamile gibi davrandı, karnına sarılı 1 kilo eroin ele geçtiHamile gibi davrandı, karnına sarılı 1 kilo eroin ele geçtiHamile gibi davrandı, karnına sarılı 1 kilo eroin ele geçtiHamile gibi davrandı, karnına sarılı 1 kilo eroin ele geçti

PARTNER En önemli belirtisi buymuş! En önemli belirtisi buymuş!
Yolcu otobüsüne çarpan otomobilde can pazarı: 1 ölüYolcu otobüsüne çarpan otomobilde can pazarı: 1 ölü
Kazada yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede öldüKazada yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

İstanbul'da 7 ilçede terör operasyonu!

İstanbul'da 7 ilçede terör operasyonu!

Denizli ve Ankara'da korkutan depremler

Denizli ve Ankara'da korkutan depremler

G.Saray'a olay gönderme!

G.Saray'a olay gönderme!

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Alman turist ‘beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Alman turist yanında bu notla ölü bulundu

İstanbul'da selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

Antalya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.