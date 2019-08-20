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Hamile gibi davrandı, karnına sarılı 1 kilo eroin ele geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 15:27 | Son Güncelleme

ERZURUM'da, polis ekiplerince şehirler arası otobüs terminalinde denetim yapıldı.

ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'da, polis ekiplerince şehirler arası otobüs terminalinde denetim yapıldı. Hamile gibi davranan Ş.A.'nın (33), üst aramasında, karnına sarılı 1 kilo 560 gram eroin ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Güven Timleri Kısım Amirliği ekipleri, Büyükşehir Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminali'ndeki uygulamada, Ankara'ya sefer yapılacak yolcu otobüsünde arama gerçekleştirildi. Polis ekipleri, yolcular arasındaki kadınlardan Ş.A.'nın hareketlerinden şüphelendi. Polis, terminal binasında polis noktasına götürdüğü, hamile gibi davranan Ş.A.'nın üzerini aradı. Yapılan aramada, kadının karın bölgesine sardığı 3 paket halindeki 1 kilo 560 gram eroin ele geçirildi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Ankara'ya gittiği belirlenen Ş.A., gözaltına alındı.

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