Hamile kadın 3. kattan betona çakıldı! O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı

Olay, Kayseri’nin Melikgazi ilçesinin Battalgazi Mahallesi Kartal Bulvarı üzerinde bulunan 11 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre hamile olduğu öğrenilen Gizem A. (26) dengesini kaybederek 3. kattaki evlerinin mutfağının penceresinden aşağı düştü. Aşağıda park halindeki aracın üzerine düşen Gizem A., ardından da betona çakıldı.

HAMİLE KADIN AĞIR YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Dengesini kaybedip, betona çakılan hamile kadının yere düştüğü feci anlar, sokakta bulunan güvenlik kamerası ile anbean kaydedildi. (İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır