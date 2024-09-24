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  4. Hamile kadın 3. kattan betona çakıldı! O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı

Hamile kadın 3. kattan betona çakıldı! O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı

24.09.2024 11:05
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24.09.2024 11:05
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Kayseri’de 11 katlı bir apartmanın 3. Katında yaşayan Gizem A. (26) isimli hamile kadın, dengesini kaybederek, mutfağının penceresinden aşağı düştü. Ağır yaralanan hamile kadının düşü anının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, Kayseri’nin Melikgazi ilçesinin Battalgazi Mahallesi Kartal Bulvarı üzerinde bulunan 11 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre hamile olduğu öğrenilen Gizem A. (26) dengesini kaybederek 3. kattaki evlerinin mutfağının penceresinden aşağı düştü. Aşağıda park halindeki aracın üzerine düşen Gizem A., ardından da betona çakıldı.

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HAMİLE KADIN AĞIR YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

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GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Dengesini kaybedip, betona çakılan hamile kadının yere düştüğü feci anlar, sokakta bulunan güvenlik kamerası ile anbean kaydedildi. (İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri düştü hamile kadın
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