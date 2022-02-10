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Hamile kadın "bu kadarı da olmaz" dedirtti! Çocuğu erkek olsun diye kafasına çivi çaktırdı

10.02.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan'da bir kız çocuğuna hamile olan kadın, kocasının da baskısıyla erkek çocuk doğurmak isteyince şifacının yolunu tuttu. Şifacı, erkek çocuk doğuracağını garanti ederek hamile kadının kafasına yaklaşık 5 santimlik çivi çaktı. Bu kadarı da olmaz dedirten hamile kadın bu kez de hastanelik oldu.

Hamile kadın "bu kadarı da olmaz" dedirtti! Çocuğu erkek olsun diye kafasına çivi çaktırdı

Hamilelikte doğacak bebeğin kız veya erkek olmasını önceden belirleyebilmek elbette mümkün değil. Doğacak bebeğin cinsiyeti, galip gelen spermin X ya da Y kromozomu taşımasına bağlı. Ancak Pakistan'da bir kız çocuğuna hamile olan kadının, bebeğinin cinsiyetinin erkek olması için yaşadıkları, bu kadarı da olmaz dedirtti.

ŞİFACI ÇİVİYLE ERKEK ÇOCUĞU OLACAĞINI GARANTİ ETTİ!

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Pakistan'daki hamile kadının kafasına bir şifacı tarafından kafasına yaklaşık 5 santimlik çivi çakıldı. Şifacının kadına erkek çocuk sahibi olmasını sağlayacağını söylediği belirtildi.

Kafasına çivi batırılmış halde Peşaver kentindeki Lady Reading Hastanesine gelen hamile kadının başlangıçta hastane personeline şifacının tavsiyesi üzerine kafasına çiviyi kendisinin çaktığını söylediği aktarılırken, ancak daha sonra bunu şifacının yaptığını kabul ettiği kaydedildi.

KOCASI TARAFINDAN TEHDİT EDİLMİŞ

Bir kızı olacağını öğrenen hamile kadının kocası tarafından bir erkek çocuk doğurmazsa boşanmakla tehdit edildikten sonra şifacıyı ziyaret ettiği öğrenildi.

RÖNTGEN SONUCUNDA HER ŞEY GÖRÜLDÜ

Doktor Haider Khan, üç kız çocuğu olan hamile kadının çiviyi kendi çabalarıyla çıkarmaya çalıştıktan sonra hastaneye geldiğini, bilincinin tamamen açık olduğunu ama çok acı çektiğini aktardı. Rörtgen sonucundan yola çıkarak, çivinin kadının alnının üstünü deldiği ancak beynini sıyırdığı ifade edildi. Dr. Khan, çiviyi çakmak için bir çekiç veya başka bir ağır nesne kullanıldığını belirtti.

kadın

Yetkililerin yasal işlem başlatacağı öğrenilirken, polis yetkilisi Abbas Ahsan, "Hastanenin güvenlik kamerası görüntülerini topladık ve kadına en kısa zamanda ulaşmayı umuyoruz." dedi ve ekledi: "Yakında büyücüye el atacağız."

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Pakistan
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