HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hamile kadın hastanede kanalizasyona düştü

Hamile kadın hastanede kanalizasyona düştü

27.12.2020 17:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da hamile bir kadın üzerine bastığı kapağın ters dönmesi sonucu 5 metre derinliğindeki kanalizasyona düştü.

Adana’da hamile bir kadın üzerine bastığı kapağın ters dönmesi sonucu 5 metre derinliğindeki kanalizasyona düştü. Yaralanan kadın, Can-Kur ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Nehir Cengiz (28) adlı hamile kadın Seyhan Devlet Hastanesine geldi. Cengiz, hastanenin acilinde sıra beklerken bahçede kantin önünde oturmak istedi. Bu sırada Cengiz, kanalizasyon kapağının üzerine bastı. Ancak kapağın ters dönmesi sonucu hamile kadın 5 metre derinliğindeki kanalizasyona düştü. Bu arada kapak da geri kapandı. Görgü tanığı vatandaşlar olayı sağlık, polis ve Can-Kur ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Can-Kur ekipleri kanalizasyona halat merdiven sarkıtıp aşağı indi. Daha sonra da kadının beline ip bağlayıp vinç yardımıyla kadını kısa sürede düştüğü yerden dışarı çıkardı. Acılar içinde kalan kadın sedye ile hastanenin acil servisine götürüldü.
Kadın hastaneye götürülürken gözyaşlarına boğulurken, yakınları onu “sana ve çocuğuna bir şey olmayacak” diyerek teskin etmeye çalıştı. Kadın hastanede tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olayı gören bir vatandaş ise kadının kapağın üzerine bastıktan sonra kanalizasyona düştüğünü, kendilerinin ses duyduğunu, hemen yardım istediklerini söyledi. Kadın çıkarıldıktan sora görevliler kapağı kapatmaya çalıştı. Ancak kapak tam oturmayınca üzerine masa, etrafına ise sandalye konularak başka kimsenin düşmemesi için önlem alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konuşan karga Şakir, olay oldu!Konuşan karga Şakir, olay oldu!
İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesiİçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi
Büyük ikramiye için geri sayım...Büyük ikramiye için geri sayım...
1/

En Çok Okunan Haberler

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

Soruda eşinin ve kızının adını duyunca...

Soruda eşinin ve kızının adını duyunca...

Türk-İş'ten son toplantı öncesi flaş açıklama

Türk-İş'ten son toplantı öncesi flaş açıklama

Elazığ'daki depremle ilgili dikkat çeken detay!

Elazığ'daki depremle ilgili dikkat çeken detay!

Görüntüler çok konuşulmuştu! EGM'den özür geldi

Görüntüler çok konuşulmuştu! EGM'den özür geldi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez

'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

Korona sandılar! İğrenç olay hastaneye götürülünce ortaya çıktı

Korona sandılar! İğrenç olay hastaneye götürülünce ortaya çıktı

Diğer Haberler

Çanakkale'de çay ile denizin birleştiği noktada balık ölümleri

Nedeni henüz belli değil

Kastamonu'dan güzel haber: Vakalar yüzde 70 azaldı

Kastamonu'dan güzel haber: Vakalar yüzde 70 azaldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması: Akdeniz Üniversitesi Rektörü duyurdu

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Kandilli Rasathanesi'nden Elazığ'daki depreme ilişkin kritik açıklama

Kandilli'den Elazığ'daki depreme ilişkin kritik uyarı

Taksim’de kadın turist gazeteciye saldırdı

Taksim’de kadın turist gazeteciye saldırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.