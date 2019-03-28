Hamile kadın hayatının şokunu yaşadı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafriyat kamyonu ile otomobilin karıştığı kazada, hamile bir kadın kazanın etkisiyle şok geçirdi.

Alınan bilgilere göre kaza, Alanyurt Özdilek ışıklarında meydana geldi. 54 BM 938 plakalı Hasan A.’ya ait hafriyat kamyonu seyir halinde olan Kamuran Y. (26) yönetimindeki 16 AAK 359 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak dönen araç yol ortasında bulunan orta refüje çarparak durdu. Otomobilin içinde bulunan ve hamile olduğu öğrenilen Mızgın D. (26) hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrasında şok geçiren hamile kadın tedbir amaçlı olay yerine çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mızgın D.’nin hastanede yapılan kontrollerin ardından durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla alakalı soruşturma devam ediyor.



