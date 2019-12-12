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Hamile kadın ile 3 yaşındaki kız çocuğu evde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 01:20 | Son Güncelleme

Altındağ'da ölü bulunan hamile anne ve kızının banyodaki şofbenden sızan doğalgaz nedeniyle yaşamını yitirdiği şüphesi üzerinde duruluyor

Ankara'da Suriye uyruklu hamile kadın ile 3 yaşındaki kız çocuğu evde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi 662. Sokak'ta bir apartmanın üçüncü katında yaşayan 4 aylık hamile Hatice Ekin (23) ile 3 yaşındaki kızı Zelal Ekin'den yakınları öğle vaktinden beri haber alamadı.

Ailesinden haber alamayan baba Osman Ekin, eşi ve çocuğunu kontrol etmesi için yakınlarını aradı. Ekin ailesinin kapısını çalan komşuları ile yakınları, kapıyı kimsenin açmaması üzerine eve balkondan girdi, hamile anne ve kızı banyoda hareketsiz buldu.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibi, Hatice Ekin ile kızı Zelal'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Başkent Doğalgaz ve polis ekipleri evde bir süre inceleme yaparken AFAD görevlileri de herhangi bir kimyasal bulguya rastlamadı.

Çalıştığı iş yerinden evine dönen Baba Osman Ekin, çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi ve bir yakınının evine götürüldü.

Hamile anne ve kızının banyodaki şofbenden sızan doğalgaz nedeniyle yaşamını yitirdiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldıran anne ve kızın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

- "Merak edip eve bakmaya gittim ve ikisi de yerde yatıyordu"

Mahalledeki esnafından Merve Kabal, Hatice Ekin ile yaklaşık 4 aydır tanışıklıklarının olduğunu belirtti.

Sabahtan akşama kadar dükkanda durduğunu ve Hatice Ekin'in de kendisini ziyaret edip yoldaş olduğunu aktaran Kabal, "Bugün eşi aramış, telefonuna ulaşamayınca eşinin akrabaları var kendisi Suriyeli, eşinin akrabaları bu çevrede oturuyorlar, onlar gelip sordu, akşam saatlerinde gelmezdi zaten. Ben de en son sabah gördüğümü söyledim, akşam saat 20.30 civarında evlerinden çığlık sesleri geldi ve bir problem olduğunu fark ettim. Kapıyı açan olmayınca balkondan girmişler, banyonun kapısı da kilitliymiş. Merak edip eve bakmaya gittim ve ikisi de yerde yatıyordu." dedi.

Kabal, anne ve kızının ölümü üzerine çevredekilerin bir çok şey söylediğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Doğalgaz sızıntısı olduğu düşünülüyor. Şofbenden kaynaklı olabilir çünkü şofbenleri de banyodaymış zaten. Ben gördüğümde ikisi de yerdeydi... Bu olayları yaşadığımızda sekiz buçuk civarıydı. Alt komşusu öğlen 13.00'ten beri suyun açık olduğunu söylüyordu. Çamaşırlarını asmıştı ve yemek yapmış, mutfakta yemekleri vardı ve evi temizdi sonra da muhtemelen çocuğuyla birlikte banyoya girdi."

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