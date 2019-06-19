HABER

Hamile kadın kazada öldü, eşi ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 17:42 | Son Güncelleme

MERSİN'de, tankere arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı, 4 aylık hamile eşi öldü.

Okan ÇALIŞKAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, tankere arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı, 4 aylık hamile eşi öldü.
Merkez Akdeniz ilçesi D-400 karayolu Organize Sanayi Kavşağı'nda, plakası alınamayan motosikletin sürücüsü Gökhan Kara (26), yine plakası öğrenilemeyen bir tankere arkadan çarptı. Kazanın etkisi ile sürücü Gökhan Kara ve motosikletin arkasında arkasında oturan 4 aylık hamile olduğu öğrenilen eşi Gürcunur Kara yola savruldu. Çevredekiler tarafından çağırılan ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Gürcunur Kara, Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürülürken yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Gökhan Kara ise Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Overclock tutkunları buna bayılacaksınız! Overclock tutkunları buna bayılacaksınız!
İşçileri taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı: 14 yaralıİşçileri taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı: 14 yaralı
Oğlunu öldüren babanın balkonundan uyuşturucu çıktıOğlunu öldüren babanın balkonundan uyuşturucu çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

Bu kişiler 23 Haziran'da oy kullanamayacak

Bu kişiler 23 Haziran'da oy kullanamayacak

BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı

BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.