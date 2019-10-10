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Hamile kadın ölümden döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 15:14 | Son Güncelleme

Bursa’da kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen hamile kadına çarptı.

Hamile kadın ölümden döndü

Bursa’da kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen hamile kadına çarptı. 6 aylık hamile olan kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi Yeşil Bursa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suat Y. (50) idaresindeki 16 CEV 30 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Betül Ö. (30) idaresindeki 16 J 8052 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan Betül Ö.’nün kullandığı otomobil kaldırıma çıkıp, yolda yürüyen 6 aylık hamile Atife A.’ya (33) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere kapaklanan hamile kadına ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptı. İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan kadının ve çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Hamile kadın ölümden döndü

Hamile kadın ölümden döndü

Hamile kadın ölümden döndü

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