HABER

Hamile kadın, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.01.2019 11:24 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde doğum sancısı tutan Esra Sever (24), 3 saatlik çalışma sonrası paletli ambulansla hastaneye yetiştirildi.

Mahir ALAN/ SİNCİK(Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde doğum sancısı tutan Esra Sever (24), 3 saatlik çalışma sonrası paletli ambulansla hastaneye yetiştirildi.

Sincik'e 30 kilometre uzaklıktaki Zeynel Aslan Mezrası'nda oturan Esra Sever'in dün gece doğum sancıları başladı. Bunun üzerine yakınları sağlık görevlilerinden yardım istedi. Yoğun kar yağışı nedeniyle yolun ulaşıma kapandığı mezraya, sağlık ekipleri iş makinesinin karları temizlemesiyle 3 saatte ulaşabildi. Sağlık görevlileri tarafından paletli ambulansa alınan Esra Sever Sincik Devlet Hastanesi'ne ulaştırılarak doğumhaneye alındı.

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
Drift yapan 3 sürücüye 1002'şer lira para cezasıDrift yapan 3 sürücüye 1002'şer lira para cezası
Otomobilin her yerine uyuşturucu gizlemişlerOtomobilin her yerine uyuşturucu gizlemişler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tiryakiler dikkat! 8 liralık sigara 6,5 liraya inebilir

Tiryakiler dikkat! 8 liralık sigara 6,5 liraya inebilir

Ahmet Yavuz: Türkiye büyük sorunlarla karşılaşabilir!

Ahmet Yavuz: Türkiye büyük sorunlarla karşılaşabilir!

Akaryakıta çifte zam!

Akaryakıta çifte zam!

Paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Çok sayıda konsolosluk ve elçilik binasında şüpheli paket alarmı

Çok sayıda konsolosluk ve elçilik binasında şüpheli paket alarmı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mezar kazıldı, katil oğlunun arkadaşı çıktı

Mezar kazıldı, katilin kim olduğu yıllar sonra tespit edildi

Emekli polis memuruna iki saniye arayla kesilen trafik cezası mahkemeden döndü

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Türkiye 6 yaşındaki Mertcan'a ağlıyor! Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Türkiye'yi sarsan vahşet! Yok böyle bir acı: Gitme oğlum!

Ankara'da kuyumcunun gasp oyunu polisin dikkatinden kaçmadı!

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

Ordu'da bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

Bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.