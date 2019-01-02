HABER

Hamile kadın traktörle dereden geçirilip, hastaneye ulaştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 11:13 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde doğum sancıları tutan Semiha Aytar (43), çağrılan ambulans sağanak nedeniyle taşan dereden geçemeyince, traktörle ambulansa ulaştırıldı.

Hamile kadın traktörle dereden geçirilip, hastaneye ulaştırıldı

Mehmet SEZGİN / SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde doğum sancıları tutan Semiha Aytar (43), çağrılan ambulans sağanak nedeniyle taşan dereden geçemeyince, traktörle ambulansa ulaştırıldı. Aytar, hastanede bir kız bebek dünyaya getirdi.
Siverek'e 55 kilometre uzaklıkta bulunan Sedef Mahallesi'nde yaşayan 9 aylık hamile Samiha Aytar’ın doğum sancıları tuttu. Yakınları hemen 112 Acil'i arayarak ambulans istedi. Ancak gelen ambulans, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle taşan dereyi geçmedi. Bunun üzerine Semiha Aytar, mahalle sakinleri tarafından bindirildiği traktörle dereyi geçirilerek, ambulansa götürüldü. Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülen Aytar, doğum yaparak kız beğeğini kucağına aldı.
FOTOĞRAFLI

Hamile kadın traktörle dereden geçirilip, hastaneye ulaştırıldıHamile kadın traktörle dereden geçirilip, hastaneye ulaştırıldıHamile kadın traktörle dereden geçirilip, hastaneye ulaştırıldıHamile kadın traktörle dereden geçirilip, hastaneye ulaştırıldı

Kimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldıKimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldı
Özel güvenlik ikizler Damla ve Pınar'ın hayali polis olmakÖzel güvenlik ikizler Damla ve Pınar'ın hayali polis olmak
610 yıllık çınar için bakım çalışması610 yıllık çınar için bakım çalışması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ülke şokta! Kadın, çocuk ayırt etmeden kurşun yağdırdılar!

Ülke şokta! Kadın, çocuk ayırt etmeden kurşun yağdırdılar!

Sevgilisine sinirlenen genç kızın intikamı acı oldu!

Sevgilisine sinirlenen genç kızın intikamı acı oldu!

Osmangazi Köprüsü’ne büyük zam!

Osmangazi Köprüsü’ne büyük zam!

Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un acı günü!

Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un acı günü!

Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz Zeyrek yazdı: Orgeneral Temel'in törene katılmaması tenzili rütbenin nedeni değil, başlayan sürece gösterilen bir tepkiymiş

'Pasif göreve alınması sürpriz değil' dedi! Ve öyle bir şey...

Ankara'da korku dolu anlar: Ölüyoruz yetiş!

Ankara'da korku dolu anlar: Ölüyoruz yetiş!

Çorum'da tepki çeken olay! 'Bu atı artık istemiyorum' dedi ve...

Çorum'da tepki çeken olay! 'Bu atı artık istemiyorum' dedi ve...

Ekipler hastalanan bebeği çığı aşıp kurtardı

Ekipler hastalanan bebeği çığı aşıp kurtardı

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız (İstanbul hava durumu raporu ve Meteoroloji 2 Ocak Çarşamba hava durumu)

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Gören bir daha baktı! Kardan öyle bir şey yaptı ki...

Gören bir daha baktı! Kardan öyle bir şey yaptı ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.