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Hamile kadın ve bebeğinin feci ölümü! Önce kamyonet çarptı sonra otomobil üzerlerinden geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 10:29 | Son Güncelleme

İstanbul Başakşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan 4 aylık hamile olan Suriyeli anne ve bebek arabasındaki bebeğine kamyonet çarptı. Arkadan gelen otomobil de anne ve çocuğunu ezdi. Feci kazada bebek olay yerinde, hamile anne ise hastanede hayatını kaybetti.

Hamile kadın ve bebeğinin feci ölümü! Önce kamyonet çarptı sonra otomobil üzerlerinden geçti

Kaza, pazar günü saat 20.10 sıralarında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi önünde meydana geldi. 4 aylık hamile olduğu öğrenilen Suriyeli anne Rahme Akilalhalabi bebek arabasında bulunan 1 yaşındaki bebeği Jurigül Akilalhalabi ile yolun karşısına geçmeye çalıştı. Mustafa A.'nın kullandığı kamyonet anne ile bebeğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle anne ile bebeği savrularak yola düştü. Arkadan gelen A.Y.'nin kullandığı otomobil de yerde yatan anneyi göremeyerek üzerinden geçti.

ANNE VE BEBEĞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri 1 yaşındaki bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan anne ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜLER SERBEST BIRAKILDI

Kamyonet ile otomobil sürücüsü gözaltına alınarak karakola götürüldü. İşlemleri tamamlanan Mustafa A. ile AY. adlı sürücüler çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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