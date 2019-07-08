Hamile kadın ve eşine dehşeti yaşatan şüphelilerin emniyet ifadeleri ortaya çıktı

Pendik’te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran ve gözaltına alınan şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in emniyet ifadeleri ortaya çıktı. Olaydan dolayı üzgün olduklarını söyleyen şüpheliler, 7 aylık hamile kadının eşinden şikayetçi olduklarını söyledi. Şüphelilerden Hasan Sel, “O anın stresi ve psikolojik durumu ile istem dışı yan aynasını kırdım. Aracını bizim araca çarptığı için, geçiş mesafesi olmadığı için aracın üzerinden geçmek zorunda kaldım” diyerek kendini savundu.

Pendik D-100 Karayolu üzerinde geçtiğimiz cumartesi günü 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü yol vermedikleri gerekçesiyle keserek dikiz aynasını kıran ve aracı teklemeyen şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in, Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Amirliği’nde verdikleri ifadeler ortaya çıktı.

“Ani bir şekilde önümüze girdi”

İfadesi alınan şüpheli Hasan Sel, Kastamonu’da yaşayan annesinin şeker komasına girdiğini haber almaları üzerine yola çıktıklarını söyleyerek, “6 Temmuz 2019 tarihinde 19.00 sıralarında kardeşim Hüseyin Sel idaresindeki araçla seyir halindeydik. Biz güvenlik şeridinde seyretmiyorduk. Söz konusu aracı sollarken bu araç ani bir şekilde bizim aracımızın önüne doğru geldi. Biz ani fren yapıp durduk. Bizde hasar oluşmadı. Bizim aracın sol şoför tarafı yan aynası katlandı. Bir şey olmadığını gördük. Elimizle ‘önemli değil’ tarzı işaret yaparak yolumuza devam ettik. Söz konusu araç peşimizden gelerek sağ tarafımızdan emniyet şeridini de kullanarak bizim yanımıza geldi. Bizim aracın sağ tarafına yaklaşarak kasıtlı olarak sağ yan aynamıza çarptı” dedi.

“O anın stresiyle istem dışı yan aynasını kırdım”

Diğer araç sürücüsünün camı açarak kendilerine küfür ettiğini söyleyen Hasan Sel, “Eliyle ‘dur’ işareti yaptı. Biz yine acelemiz olduğu için durmadık. Ben elimle ‘ne var, hayırdır’ işareti yaptım. Hiçbir şekilde küfürlerine karşı küfürle ya da kötü bir sözle karşılık vermedim. Yolumuza devam ederken bizi durdurma çabaları devam etti. Sonra arkamıza geçerek trafiğin yavaşladığı bir noktada bize arkadan çarptı. Bu çarpması aracımıza üçüncü çarpmaydı. Ben ve kardeşim araçtan inerek aracının başına gittik. Araçtan indiğimizde görüntüye yansımayan tahrik edici el hareketleri yapmaktaydı. Yanına geldiğimde camını açmasını istedim, camı açmadı. Bana ‘aynamı kırdın’ diye yan aynasını gösterdi. Ben de o anın stresi ve psikolojik durumu ile istem dışı yan aynasını kırdım” diye konuştu.

“Geçiş mesafesi olmadığı için aracın üzerinden geçtim”

“Aracını bizim araca çarptığı için, geçiş mesafesi olmadığı için aracın üzerinden geçmek zorunda kaldım” diyen Sel, “Bu geçiş esnasında kaput üzerine bastım. Sonra aracımıza binerek yolumuza devam ettik. Kastamonu’ya hasta annemin yanına gittim. Şikayet olduğunu öğrenerek polis merkezine geldik. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdik. Ben kesinlikle bayanın hamile olduğunu bilmiyordum. Ve ‘hamileyim’ diye bağırmasını camlar kapalı olduğu için duymadım. Olay sırasında üzerimde bulunan ruhsatlı tabancamı kendi rızamla polis merkezine teslim ediyorum. Ağır tahrik altına böyle bir olay yaşandı. Bize küfür etmesinden ve aracımıza kasten verilen zarardan dolayı söz konusu aracın sürücüsünden şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.