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Hamile kadın yan yatan araçtan sağ çıktı, ardından doğum yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 19:05 | Son Güncelleme

İzmir’in Buca ilçesinde iddialara göre hastaneye gitmekte olan ve bu nedenle kırmızı ışıkta geçen hamile kadının içinde bulunduğu araç yan yattı.

İzmir’in Buca ilçesinde iddialara göre hastaneye gitmekte olan ve bu nedenle kırmızı ışıkta geçen hamile kadının içinde bulunduğu araç yan yattı. Ekiplerin seferber olmasıyla hastaneye yetiştirilen kadın, daha sonra sağlıklı bir şekilde doğum yaptı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Buca ilçesi Doğuş Caddesi’nde meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tınaztepe Yerleşkesi önünde yaşanan kazada 35 CKS 55 plakalı araç sürücüsü, iddiaya göre aracın içindeki hamile Fatma Sekmen’i doğuma yetiştirebilmek için kırmızı ışıkta durmayarak devam etti. Aracın yola girdiğini fark etmeyen 35 DFB 10 plakalı araç, otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan otomobildeki 3 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, vatandaşlar araçtan çıkanlara yardım etti.

Doğum gerçekleşti, anne ve bebeğin durumu iyi
Bu arada, hamile Fatma Sekmen için ambulans istendi. Olay yerine gelen ambulans, hamile kadını hastaneye yetiştirmek için seferber oldu. Karnı burnunda kadın Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürülmesinden bir müddet sonra doğum gerçekleşti. Kazanın ardından üzülen ailenin yüzü, gelen erkek bebek ve annenin sağlık durumunun iyi olmasıyla güldü.

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