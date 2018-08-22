Hamile kadına eşinden feci dayak!

İstanbul Ataşehir'de yaşanan hamile kadına şiddet skandalı bu kadarına da pes dedirtti. 15 aydır evli olduğu eşi Rıza B. tarafından şiddete maruz kaldığını belirten 7 aylık hamile Gülin B. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu.

Emniyette ifade veren mağdur kadın, "Rıza Bora ile 15 aydır evliyiz. Bu evlilikten 7 aylık hamileyim. Eşim öfkesini kontrol edememektedir. Her şeye çabuk sinirlenen birisidir. Beni karşısında konuşturmamaktadır. Kavga çıkmasın diye her şeye 'sen haklısın' diyerek cevap vermekteyim. Karşılık verdiğim takdirde eşimden hem fiziksel, hem de sözlü şiddet görmekteyim" dedi.

"ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ, PENCEREDEN ATLADIM"

Gülin B., "Yaklaşık 1 yıl önce eşim beni eve kilitledi. Beni silahla öldürmekle tehdit ettiği için korkumdan pencereden atladım ve belimi kırdım. Bu olayla ilgili abim beni aldı ve Bursa'ya götürdü. Bursa'da bir devlet hastanesinde tedavi oldum. Bu olaydan sonra eşim tedavimi yaptırma bahanesiyle beni alıp tekrar İstanbul'a getirdi. Sonraki süreçte de eşim bana yönelik şiddetine devam etti. Hatta beni eve kilitledi. Telefonumu, paralarımı ve kimliğimi aldı" dedi.